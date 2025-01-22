«ازاي عايشين ومنعرفش!»..معجزة بهار متواجد في كل منزل... نصف كوب منه قبل النوم يضمن لك نوماً هانئاً ويهدئ آلامك مهما كانت مؤرقة.!

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رياض - احمد صلاح - العصفر نبات يمكن أن ينمو بطول يتراوح بين قدم إلى خمسة أقدام، له أزهار مستديرة يمكن أن تكون صفراء أو برتقالية أو حمراء، هذا النبات يحب الأماكن الجافة حيث لا تمطر كثيرًا، وتساعده جذوره الطويلة في الحصول على الماء من أعماق الأرض، بدأ الناس في زراعة العصفر منذ زمن طويل جدًا في مكان يسمى بلاد ما بين النهرين، حيث وجدنا أدلة على أنه يعود تاريخه إلى 2500 قبل الميلاد اكتشف العلماء أيضًا أن المصريين القدماء استخدموا العصفر لصنع صبغات ملونة لملابسهم، حتى أنهم وجدوا أكاليل من العصفر في قبر أحد الملوك المصريين المشهورين يدعى توت عنخ آمون.

ما هو العصفر

العصفر هو نبات يستخرج من بذوره زيت خاص، زيت العصفر هذا رائع للطهي ويُستخدم غالبًا في المطابخ، وهو أكثر صحة من زيت الزيتون عندما نطبخ أشياء ساخنة جدًا لأنه يتحمل الحرارة بشكل أفضل وله طعم معتدل لا يغير نكهة الطعام.

العصفر للسكري

تشير بعض الأبحاث إلى أن تغيير أنواع الدهون والكربوهيدرات التي نتناولها يمكن أن يساعد في الحفاظ على توازن نسبة السكر في الدم، إذا كان شخص ما مصابًا بمرض السكري من النوع 2، فإن استخدام 8 جرامات من زيت العصفر قد يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين نسبة السكر في الدم.

كيفية تناول العصفر