خبز العجين المخمر: هل هو مفيدٌ لصحتكِ؟ تعرفي على فوائد وعيوب هذا الخبز

يُعدَ الخبز من أكثر أصناف الطعام التي يستهلكها البشر حول العالم؛ وهو يأتي بأنواع وأشكالٍ مختلفة، وإن كانت طريقة تحضيره بمعظمها ترتكز على عناصر محددة دوت الخليج الماء والدقيق والخميرة والملح.

قد يحتوي الخبز أيضًا على بعض السكريات والفواكه والتوابل (مثل الزبيب واليقطين والموز)، والخضروات (مثل البصل)، والمكسرات. وهناك طرقٌ عديدة لإعداد الخبز، تختلف من مجتمعٍ إلى آخر؛ إنما بالإجمال يُعتبر الخبز طعامًا لذيذًا وشهيًا وله أنواعٌ وأشكالٌ ونكهاتٌ مختلفة.

5 فوائد صحية لخبز العجين المخمر - رئيسية واولى

الخبز غذاء هيدركربوني مهمّ؛ وهو طعامٌ ممتاز إذا كان مُحضَرًا من القمح الجيد، وإذا كان مخبوزًا بطرقٍ صحية سليمة. وللخبز قيمةٌ غذائية مهمّة، فكل مئة جرام منه تعطي 279 كالوري. يُعدَ الخبز الجاف الخفيف أفضل أنواع الخبز من حيث قابلية الهضم، واستخراج النخالة من الدقيق يُفقد رغيف الخبز الفيتامينات الموجودة في قشرة حبة القمح؛ لهذا فإن الخبز الأسمر الذي لم تُستخرَج النخالة منه يُعتبر أكثر فائدةً من الخبز الأبيض الذي اُستخرجت النخالة منه إلا بنسبةٍ مئوية بسيطة.

في الآونة الأخيرة، بدأنا نشهد اهتمامًا متزايدًا ومتجددًا بخبز العجين المخمر Sourdough Bread؛ حيث يقوم مئات الأشخاص بتطوير مقبلاتهم الخاصة وتطبيق وصفاتٍ محلية الصنع على هذا الصنف من المخبوزات. وعلى الرغم من أن صنع خبز العجين المخمر أصبح نشاطًا شائعًا، إلا أن هذا الخبز موجودٌ بالحقيقة منذ آلاف السنين؛ بل يمكن القول أنه أقدم نوعٍ من الخبز المخمَر (أو الخبز الذي يرتفع بسبب الخميرة أو المكونات الأخرى) المُسجل، ويستمتع به العديد من الثقافات حول العالم.

لماذا هذا الانتشار الواسع لخبز Sourdough؟ يرجع ذلك إلى سهولة صنع خبز العجين المُخمر؛ فبدلاً من استخدام خميرة الخباز، يعتمد خبز العجين المُخمر على مادةٍ بادئة: مزيجٌ من الماء والدقيق يُكوّن مجموعةً من الخميرة البرية. تنتج هذه الخميرة حمض اللاكتيك، وهو مصدر الطعم اللاذع المميز لخبز العجين المُخمر، والذي يُضفي نكهةً على الخبز، كما يعمل على التخلص من البكتيريا غير المرغوب فيها، مما يحافظ على مادة بادئة العجين المُخمر آمنة من التلف.

اليوم، يمكن صنع خبز العجين المُخمر في المنزل أو شراؤه من المتاجر في جميع أنحاء البلاد. ويُروج العديد من الأشخاص للفوائد الصحية لخبز العجين المُخمر، لكنه لا يزال غير مناسب للجميع. نتعرف في مقالة اليوم على فوائد وعيوب خبز العجين المُخمر وفق معلوماتٍ منشورة على موقع WebMD المختص.

إنما بدايةً، دعينا نُلقي نظرةً فاحصة على مكونات خبز Sourdough وعناصره الغذائية..

تحتوي شريحة واحدة متوسطة الحجم من خبز العجين المخمر (حوالي 50 جرامًا) على 85 سعر حراري، إضافةً إلى 2 جرام بروتين؛ 1 جرام دهون؛ 36 جرام كربوهيدرات؛ 1 جرام ألياف، وأقل من 1 جرام سكر. ويُعدَ خبز العجين المُخمر مصدرًا ممتازًا لكل من الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، حمض الفوليك والنياسين.

خبز Sourdough هو أيضًا مصدرٌ ممتاز لمضادات الأكسدة. وقد أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة مثل الببتيدات الموجودة في العجين المُخمر، يمكن أن تُقلَل من خطر الإصابة بأنواعٍ معينة من السرطان، أو علامات الشيخوخة، أو الأمراض المزمنة كالتهاب المفاصل الروماتويدي.

خبز العجين المُخمر: فوائد محتملة

يُعدَ خبز العجين المخمر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن. ومع ذلك، فإن نفس الصفات التي تجعل من هذا الخبز صحيًا جدًا، يمكن أن تُسبَب مضاعفاتٍ للأشخاص الذين يعانون من حالاتٍ طبية معينة.

لكن الأبحاث العديدة خلصت إلى عددٍ من الفوائد الصحية المحتملة لتناول خبز العجين المخمر، دوت الخليج كما يلي:

• تحسين وظائف الجسم العامة

يُعدَ خبز العجين المخمر غنيًا بشكلٍ خاص بالعناصر الغذائية التي يمكن للجسم امتصاصها بسهولة؛ ويرجع هذا إلى الطريقة التي تتفاعل بها بكتيريا حمض اللاكتيك في الخبز مع هذه العناصر الغذائية. إذ تُدمر هذه البكتيريا أنواعًا معينة من الأحماض الموجودة عادةً في أنواعٍ أخرى من الخبز، مما يزيد من توفر العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وللعلم؛ يحتاج جسمكِ إلى حمض الفوليك لتقسيم الخلايا وصنع الحمض النووي والمواد الوراثية الأخرى.

يساعد البوتاسيوم الموجود في هذا الخبز أيضًا في وظائف الخلايا؛ فهو يُنظَم ضربات القلب، ويساعد أعصابكِ وعضلاتكِ على العمل بشكلٍ صحيح، كما أنه ضروري لصنع البروتينات واستقلاب الكربوهيدرات. في حين يُنظَم المغنيسيوم وظائف العضلات والأعصاب، ويتحكم في مستويات السكر بالدم والبروتين، كما يساعد في تصنيع البروتين والعظام والحمض النووي.

يساعد خبز العجين المخمر في تحسين وظائف الجسم والوقاية من الأمراض

• الوقاية من الأمراض

تُعتبر بكتيريا حمض اللاكتيك مسؤولةً أيضًا عن زيادة مضادات الأكسدة في خبز العجين المُخمر، مقارنةً بأصنافٍ أخرى من الخبز. والمعروف أن مضادات الأكسدة تحمي خلاياكِ من التلف الذي يُسبَب العديد من الأمراض الخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب ومرض الزهايمر وغيرها.

• خفض مستويات السكر في الدم

قد يساعدكِ تناول خبز العجين المُخمر في الحفاظ على مستويات السكر بالدم أكثر استقرارًا، مما لو كنتِ تأكلين الخبز الأبيض. كما أن للبكتيريا التي تساعد في تكوين العجين المُخمر تأثيرًا فريدًا على النشا في الخبز.

يتُغيَر هذه البكتيريا بنية جزيئات الخبز - مما يجعل جسمكِ يمتصها بشكل أبطأ، وهو ما يُخفض مؤشر نسبة السكر في الدم. هذا يعني أن مستويات الأنسولين لديكِ لن ترتفع بعد تناول شريحةٍ من خبز Sourdough كما يحصل بعد تناول الخبز الأبيض.

• تحسين صحة الجهاز الهضمي

قد يكون خبز العجين المُخمر أسهل في الهضم من الخبز الأبيض بالنسبة لبعض الأشخاص. ووفقًا لبعض الدراسات، يعمل خبز العجين المُخمر كمضادٍ حيوي، ما يعني أن الألياف الموجودة في الخبز تساعد في تغذية البكتيريا "الجيدة" في أمعائك. وهذه البكتيريا مهمةٌ للغاية للحفاظ على نظامٍ هضمي مستقر وصحي.

يحتوي خبز العجين المُخمر أيضًا على نسبةٍ أقل من الجلوتين Gluten مقارنةً بأشكال الخبز الأخرى. ويبدو أن الحمض الموجود في الخبز يُحلَل الجلوتين؛ ونتيجةً لذلك، قد يجد الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين أن خبز Sourdough أسهل على معدتهم.

خبز العجين المخمر مفيد لضبط مستويات السكر بالدم

خبز العجين المُخمر والمخاطر المحتملة

إن حقيقة كون خبز العجين المُخمر مُغذيًا بشكلٍ كبير، لا يعني أنه يخلو من بعض المخاطر. لذا ضعي في اعتباركِ ما يلي قبل اعتماد هذا الخبز في نظامكِ الغذائي:

1. التلوث

يستمتع العديد من الأشخاص بصنع خبز العجين المُخمر في المنزل. وفي حين أن هذه العملية آمنة تمامًا في العادة، إلا أنه من الممكن في بعض الحالات أن يتطور مبتدئ العجين المُخمر الملوث. ولمعرفة ما إذا بادئ ملوثًا، فإنه لا يتفجر أبدًا؛ تتطور عليه بقعٌ خضراء أو وردية أو برتقالية أو سوداء؛ ويبدو "زغبيًا" بعض الشيء. لذا تخلصي من مبتدئ العجين المُخمر إذا كان يُظهر أيًا من هذه الصفات.

لا يخلو خبز العجين المخمر من بعض المخاطر مثل التلوث

2. غير خالٍ تمامًا من الجلوتين

على الرغم من أن خبز العجين المُخمر يحتوي عادةً على نسبةٍ أقل من الجلوتين، إلا أنه ليس خاليًا تمامًا منه. قد يجد الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين أن العجين المُخمر أسهل في الهضم، ولكن الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية من المحتمل أن يظلوا يعانوا من الأعراض إذا تناولوا خبز Sourdough. إذا كنتِ تعانين من عدم تحمل الجلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية، استشيري طبيبكِ قبل إضافة خبز العجين المُخمر إلى روتينكِ الغذائي.

في الختام؛ فإن صيحة خبز العجين المُخمر Sourdough Bread تلقى رواجًا كبيرًا بين الناس. وهو مفيدٌ للكثيرين خاصةً لغناه بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي تُحسن وظائف الجسم بشكلٍ عام؛ لكنه لا يخلو من بعض المخاطر المحتملة مثل التلوث.

لذا تحدثي مع طبيبكِ أو خبيرة التغذية قبل اعتماد هذا الصنف من المخبوزات في نظامكِ الغذائي، وتناوليه في حال الموافقة عليه بشكلٍ معتدل كي لا تتعرضي لمشكلاتٍ صحية لجهة زيادة الوزن أو مشكلة عدم تحمل الجلوتين.