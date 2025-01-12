انت الأن تتابع خبر ’’صحابك هيغيروا منك’’...لو عايزة شعرك سايح ونايح خلطة طبيعية لفرد الشعر بنتيجة أحسن من البروتين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر الخشن والمجعد من أبرز المشكلات التي تواجه العديد من النساء، حيث يصعب تسريحه وتصفيفه تسعى الكثيرات للحصول على شعر ناعم، مما يدفعهم لاستخدام كريمات فرد الشعر أو اللجوء لجلسات البروتين في صالونات التجميل لكن، قد تؤدي هذه المنتجات إلى تساقط الشعر نتيجة للمواد الكيميائية الموجودة فيها وقد تم اكتشاف خلطة طبيعية لفرد الشعر تكون بديلاً آمناً للبروتين.

خلطة الأفوكادو والموز لفرد الشعر

تعتبر هذه الخلطة الطبيعية أكثر أماناً من الكريمات أو المنتجات المستخدمة في جلسات البروتين، إذ تحتوي مكوناتها على جزيئات بروتين طبيعية مفيدة للشعر ولا تؤدي لتساقطه للحصول على أفضل نتائج في تنعيم الشعر بعد أول استخدام، يجب إضافة بعض المكونات الأساسية لهذه الخلطة،

وهي:

نصف ثمرة أفوكادو ناضجة

ثمرة واحدة من الموز

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة تحضير الخلطة

يمكنك تحضير هذه الوصفة في المنزل بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

اهرسي الموز والأفوكادو معاً.

امزجي الموز المهروس مع الأفوكادو المهروس جيداً.

أضيفي زيت الزيتون إلى المزيج وامزجيه جيداً.

طريقة تطبيق الخلطة

لتطبيق هذه الخلطة بشكل صحيح على شعرك، يُفضل أن يتم ذلك مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج اتبعي هذه الخطوات: