انت الأن تتابع خبر خدي بالك لو بتعملي كدة...توقفي عن إضافة هذا المكون إلى اللحمة يجعلها خطيرة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فإن هناك مكونا تضافه المحلات إلى اللحوم يجعلها ضارة بالصحة، وهو النتريت أو نتريت الصوديوم يستخدم هذا المكون في اللحوم المصنعة لتحقيق عدة أغراض،

ومنها:

الحفاظ على اللون الأحمر الوردي للحوم.

تعزيز النكهة عبر تثبيط أكسدة الدهون.

منع نمو البكتيريا، مما يقلل من خطر التسمم الغذائي.

الجدير

بالذكر أن النتريت والمركبات المشابهة له مثل النترات توجد أيضا في العديد من الأطعمة الأخرى، بما في ذلك بعض الخضروات، وقد تكون مفيدة للصحة في بعض الأحيان ومع ذلك، لا تقتصر النترات على اللحوم المصنعة فقط، بل يمكن العثور على كميات كبيرة منها أيضًا في منتجات مثل برجر اللحم وقد أظهرت الدراسات أن تناول كميات كبيرة منها قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، خاصة عندما يتم إعطاؤها للحيوانات بنسبة كبيرة وعادة ما تكون كميات النترات في النظام الغذائي البشري أقل من تلك التي تم استخدامها في هذه الدراسات.

تعليق طبي على خطر توابل اللحوم