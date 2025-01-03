انت الأن تتابع خبر تحذير عاجل.. علامة في لون البول تكشف وجود مشكلة خطيرة في الكلى والكبد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد يكشف لون البول صحة الكلى، لذا من الضروري مراقبته للاطمئنان على صحة الجسم والكشف عن أي مشاكل صحية قد تظهر، وفقاً لموقع “تايمز ناو”، نظرًا لأن الكلى تقوم بتصفية النفايات والسوائل الزائدة من الدم وتنتج البول كجزء من تلك العملية، فإن لون البول قد يظهر صحة وظائف الكلى.

لون البول الأصفر

يمكن أن يكون البول الأصفر الشاحب علامة على الترطيب الجيد، حيث تعمل كليتاك على تصفية النفايات، وتقوم بانتاج بولا مخففا، وفي حالة إذا كان بولك صافيا باستمرار، فقد يدل ذلك على فرط الترطيب، وبالتالي فإنه قد يسبب نقص صوديوم الدم، والذي يؤدي إلى الغثيان والصداع.

لون البول الأصفر الداكن

قد يكشف لون البول الأصفر الداكن عن الجفاف الخفيف، حيث تحافظ الكلى على الماء من خلال تركيز البول، مما يجعل لون البول أغمق، ويمكن أن يكون لون البول هذا إشارة على شرب الكثير من السوائل، نظرًا لأن الجفاف المطول قد يجهد الكلى.

لون البول البرتقالي

قد يكون لون البول البرتقالي ناتج عن مشكلات في الكبد، نتيجة لارتفاع مستويات البيليروبين، وهي صبغة ينتجها الكبد، وهذا يكون علامة مبكرة على حالات الكبد مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد.

لون البول الوردي أو الأحمر

وفي حالة وجود دم في البول، فهذا يشير إلى أحد أعراض حالات مختلفة، حيث تتراوح من حصوات الكلى إلى التهابات المسالك البولية، أو مشكلات أكثر خطورة بما في ذلك أمراض الكلى أو سرطان المثانة.

لون البول البني