انت الأن تتابع خبر هكذا إحتفلت ليلى علوي بعيد ميلادها برفقة زملائها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الممثلة المصرية ليلى علوي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه عدد من زملائها الممثلين وهم يهنئونها بعيد ميلادها.



ويصادف يوم أمس الـ 4 من شهر يناير/ كانون الثاني عيد ميلاد ليلى علوي، وقد ظهر الفنانون في الفيديو وهم يتمنون لها دوام النجاح والتوفيق، كما أعربوا عن محبتهم الكبيرة لها وللعمل برفقتها، ونذكر من بينهم بيومي فؤاد، سليمان عيد، ونور إيهاب.

وعلقت ليلى علوي على الفيديو بالقول: يسعدني أن أرى هذه التهاني من أعزائي وأحبائي.. مع خالص محبتي وتقديري.