انت الأن تتابع خبر وصفات منزلية مميزة للتخلص من البثور وتصبغات البشرة بأقل تكلفة ممكنة !!والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ترغب الكثير من الفتيات في العمل على الظهور بشكل مميز وملفت أمام قريناتها وهو أمر من شأنه أن يتطلب الاهتمام بكثير من الأشياء التي تتعلق بالجمال بشكل خاص والتي من بينها البشرة التي تعد علامة الجمال الأكثر بروزا في حال كنا سنتحدث عن ترتيب أولويات المرأة في هذا الصدد وهو الأمر الذي يدفعنا في البداية إلى الحديث عن بعض المشكلات التي من الممكن أن تواجه البشرة مثل البثور والتصبغات والتي سنعمل على توضيح بعض الطرق لعلاجها كما يلي .
مكونات عمل وصفة التخلص من البثور والتصبغات
- عسل النحل.
- عصير الليمون.
- زيت شجرة الشاي.
- زيت اللوز الحلو.
- الألوفيرا
طريقة التحضير
- في إناء مناسب يتم المزج بين ” ملعقة كبيرة من عسل النحل، وملعقة صغيرة من عصير الليمون”
- ثم يتم إضافة قطرتين من زيت شجرة الشاي إلى الخليط
- بعدها ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا وملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو مع المزج الجيد لهذه المكونات معا
- ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر للتخلص من الشوائب والأوساخ
- ضعي هذا الخليط على البشرة من أجل التخلص من اثار البثور والتصبغات بشكل نهائي
- يترك على الجلد مدة تصل إلى نحو ال 30 دقيقة
- استخدمي مرطب طبيعي واحرصي على استعمال تلك الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع في حال كنتي ترغبين في الحصول على نتائج في أسرع وقت ممكن