انت الأن تتابع خبر من مطبخ بيتك ..مكون موجود في كل منزل استعمليه لتحضير أفضل بوتوكس طبيعي للبشرة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنفق الكثير من النساء الأموال على عمليات التجميل وهو أمر من شأنه أن يكون ذو نتائج غير جيدة في كثير من الأحيان في نفس الوقت الذي يوجد فيه بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في الحصول على نفس النتائج بتكلفة أقل ومخاطرة أقل وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال ما يلي من فقرات من المقال حين نستعرض تلك الوصفة المميزة التي تعد في غاية الروعة في هذا المجال كما يلي .

مكونات عمل بوتوكس طبيعي في المنزل

ملعقة صغيرة من لبان الذكر.

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل.

نصف ملعقة صغيرة نشا.

طريقة التحضير