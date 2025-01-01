طريقة عمل صابونة البقدونس لتبيض الوجه والجسم بمفعول سحري جداً

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رياض - احمد صلاح - تعتبر صابونة البقدونس ، من أفضل أنواع الصابون الذي يمكن استخدامه للبشرة فهي طبيعية جداً، ولا تحتوي على أي مركب كيميائي قد يؤثر على البشرة أو يلحق بها أي ضرر، وذلك يرجع إلي مكوناتها الطبيعية التي تعتبر من أهم المكونات التي تغذي البشرة، وتعتبر هذه الصابونة لها تأثير سحري في توحيد لون البشرة والتخلص من أثر الحبوب أو السواد الذي يظهر حول العينين أو الفم، ويعتبر البقدونس من أفضل المكونات المغذية للبشرة، فهو يدخل في عمل كثير من المستحضرات التجميلية مثل الكريمات وأيضاً المسكات المهمة للبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل صابونة البقدونس بخطوات سهلة جداً.

مكونات عمل صابونة البقدونس للوجه

تحتوي الصابونة على مكونات طبيعية جداً ولا تضر البشرة وهي كما يلي:ـ

طريقة التحضير

بخطوات سهلة جداً يمكننا تحضير صابونة البقدونس داخل المنزل باتباع الخطوات الأتية:ـ

يتم غسل البقدونس جيداً ثم تقطيعه إلي أجزاء صغيرة، ويتم وضعه داخل الخلاط الكهربائي.

يضاف إليه ماء الورد والحليب البودرة والنشا، ثم يتم خلط المكونات جيداً حتي يصبح الخليط ناعم جداً.

يصب الخليط في وعاء متسع ويوضع على النار ويقلب، يُفضل وضع الخليط على نار هادئة.

يتم بشر الصابونة باستخدام مبشرة ثم تضاف تدريجياً إلي الخليط وهو على النار، حتي يصبح الخليط سائل قليلاً.

يرفع الخليط من على النار ويترك لكي يهدئ قليلاً، يصب الخليط في قوالب السيلكون ويتم حفظه داخل الثلاجة حتي يتجمد، يمكن استخدام الأشكال المخصصة لعمل الصابون أو أي شكل يتوفر لدينا.

يتم استخدام الصابونة لغسل الوجه أو الجسم يومياً، فهي صحية ومفيدة جداً للبشرة.

فوائد البقدونس للبشرة

يحتوي البقدونس على فوائد كثيرة تغذي البشرة وهي كما يلي:ـ