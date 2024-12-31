تسبب مرض قاتل.. تحذير عاجل من هذا النوع من الشاي | لو ببلاش أوعى تشتريه

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رياض - احمد صلاح - توصل فريق بحثي من جامعة ألاباما في برمنجهام بإنجلترا إلى أن أكياس الشاي التجارية المصنوعة من البوليمر تطلق ملايين الجسيمات النانوية والميكروبلاستيكية عند نقعها في الماء، ومؤكدة بأن النتائج تظهر لأول مرة قدرة هذه الجسيمات على الامتصاص بواسطة الخلايا المعوية البشرية، مما يتيح لها الوصول إلى مجرى الدم والانتشار في جميع أنحاء الجسم، وفقًا لما نقله موقع «ميديكال إكسبريس».
تأثير أكياس الشاي على صحة الإنسان
- يشكل التلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية خطرًا بيئيًا وصحيًا متزايدًا، حيث تعد عبوات المواد الغذائية، بما في ذلك أكياس الشاي، أحد المصادر الرئيسية للتلوث بالبلاستيك الدقيق والنانوي (MNPLs)، يتمثل الطريق الرئيسي لتعرض الإنسان لهذه الجسيمات في الاستنشاق أو الابتلاع، مما يجعل هذه المشكلة تهديدًا مزدوجًا للبيئة والصحة.
- أجرى الدراسة فريق من الباحثين في قسم علم الوراثة وعلم الأحياء الدقيقة بجامعة ألاباما في برمنجهام، ونُشرت نتائجها في مجلة «Chemosphere» العلمية، تضمنت الدراسة تحليل البلاستيك الدقيق والنانوي المنبعث من أكياس الشاي التجارية؛ وأظهرت النتائج أن أكياس الشاي المصنوعة من النايلون-6، البولي بروبيلين، والسليلوز تطلق كميات كبيرة من الجسيمات النانوية عند نقعها في الماء الساخن.
- البولي بروبيلين: أطلق حوالي 1.2 مليار جسيم لكل مليلتر، بمتوسط حجم 136.7 نانومتر.
- السليلوز: أطلق نحو 135 مليون جسيم لكل مليلتر، بمتوسط حجم 244 نانومتر.
- النايلون-6: أطلق 8.18 مليون جسيم لكل مليلتر، بمتوسط حجم 138.4 نانومتر.