انت الأن تتابع خبر تسبب مرض قاتل.. تحذير عاجل من هذا النوع من الشاي | لو ببلاش أوعى تشتريه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توصل فريق بحثي من جامعة ألاباما في برمنجهام بإنجلترا إلى أن أكياس الشاي التجارية المصنوعة من البوليمر تطلق ملايين الجسيمات النانوية والميكروبلاستيكية عند نقعها في الماء، ومؤكدة بأن النتائج تظهر لأول مرة قدرة هذه الجسيمات على الامتصاص بواسطة الخلايا المعوية البشرية، مما يتيح لها الوصول إلى مجرى الدم والانتشار في جميع أنحاء الجسم، وفقًا لما نقله موقع «ميديكال إكسبريس».

تأثير أكياس الشاي على صحة الإنسان