الكشف عن طاقم تحكيم نهائي “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 02:52 مساءً - كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة عمان والبحرين، في نهائي بطولة “خليجي 26”.

وتقام المباراة، غداً السبت، على استاد “جابر” الدولي في الكويت.

وستكون المباراة بقيادة الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم ويعاونه كلاً من سعود أحمد، طالب سالم، فيما سيكون على تقنية الفيديو (الفار)، خميس المري.

يشار إلى أن منتخب عمان تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره السعودي، بنتيجة 2-1، فيما وصل البحرين للنهائي بعد تغلبه على الكويت بهدف نظيف..