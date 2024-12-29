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رياض - احمد صلاح - بكيس واحد فقط غيري شعرك 180 درجة لشعر ناعم وصحي مع أقوى كيراتين طبيعي للشعر، الخميرة الفورية تساعد على تنعيم وفرد الشعر وذلك لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات فتعمل على علاج الشعر التالف وتقوية جذور الشعر، كما تساعد على التقليل من تساقط الشعر وتمنح الشعر اللمعان والنعومة والترطيب والمظهر الجذاب، كما أنها تناسب جميع أنواع الشعر ومناسبة لجميع الأعمار أيضاً، لذا فهي تعتبر من أقوى العناصر الطبيعية وتدخل في خلطات منزلية كثيرة لفرد الشعر وتنعيم خصلاته بشكل فعال.

وصفة الخميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن

لتجهيز أقوى كيراتين طبيعي دون إضافات كيماوية احضري كيس واحد من الخميرة الفورية، علبة من الزبادي الطبيعي أو الياغورت الطبيعي، ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر أو يمكنك إستخدام زيت جونسون للأطفال، إلى جانب ملعقة كبيرة من جل الصبار، يتم تحضير وعاء مناسب ثم يتم إضافة كيس الخميرة بمقدار ملعقتين كبيرتين ثم يتم إضافة الزبادي، بعد ذلك يتم التقليب والتحريك الجيد ثم يُضاف مقدار الزيت المراد إضافته مع التقليب مرة أخرى، ثم يُضاف مقدار جل الصبار ويقلب الخليط مرة أخيرة حتى أن يتم الحصول على قوام متجانس.

تطبق الوصفة على شعر مغسول خالي من الزيوت أو الكريمات وأيضا يجب أن يكون مجفف جيداً، يتم تقسيم الشعر إلى خصل ويتم توزيع الخلطة على جميع خصل الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ثم يتم لف الشعر ويغطى بقبعة بلاستيكية أو بلاستيك غذائي لتدفئته، ثم يتم ترك الخلطة على الشعر لمدة ساعة كاملة ثم يغسل الشعر جيداً بالماء، بعد ذلك استخدمي الشامبو الخاص بك ويشطف الشعر بعد ذلك جيداً بالماء الفاتر.

طريقة أخرى لتحضير وصفة فرد وتنعيم الشعر