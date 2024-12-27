انت الأن تتابع خبر "ياريتني عرفت من زمان".. احصلي على جسم مشدود خلال أسبوع! اكتشفي طريقة مذهلة باستخدام ورق النعناع وورق الغار! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشروب النعناع يُعتبر من الخيارات المفضلة لدى الكثيرين، لما له من فوائد صحية عديدة مثل تهدئة آلام المعدة والقولون، بالإضافة إلى تأثيره المهدئ للأعصاب. لكن عند إضافة ورق الغار إلى النعناع، يتحول هذا المشروب إلى وصفة فعّالة للتخلص من دهون البطن (الكرش) في وقت قياسي ويُعرف ورق الغار بخصائصه الفريدة في تطهير الجسم من السموم وتحسين الصحة العامة.

طريقة تحضير مشروب النعناع وورق الغار

المكونات المطلوبة:

أوراق الغار.

نعناع أخضر طازج.

ماء ساخن.

عسل طبيعي (اختياري للتحلية).

خطوات التحضير:

اغسل أوراق النعناع وورق الغار جيدًا بالماء للتخلص من الشوائب.

في قدر صغير أو غلاية، أضف الماء مع أوراق النعناع وورق الغار، ثم غطِّ الإناء بإحكام للحفاظ على الزيوت الطيارة.

اترك المزيج يغلي على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة.

بعد الغليان، صفِّ المشروب باستخدام مصفاة.

إذا كنت تفضل التحلية، أضف القليل من العسل حسب الرغبة.

الاستخدام:

يُنصح بتناول هذا المشروب صباحًا ومساءً لتحقيق أفضل النتائج في التخلص من الدهون.

فوائد مشروب النعناع وورق الغار

1. حرق الدهون المتراكمة:

يساعد المشروب على زيادة معدل حرق الدهون، خاصة في منطقة البطن، من خلال تحسين عملية التمثيل الغذائي.

2. كبح الشهية وتقليل السعرات الحرارية:

يُقلل من الشعور بالجوع، مما يُساعد على التحكم في كميات الطعام المتناولة يوميًا، وبالتالي تقليل السعرات الحرارية.

3. تنقية الجسم من السموم:

يمتاز ورق الغار بخصائصه المطهرة التي تُساعد الجسم على التخلص من السموم الضارة، مما يُحسن وظائف الجهاز الهضمي.

4. تحسين رائحة الجسم: