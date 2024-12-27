علاج غثيان الحمل المستمر في الشهور الأولى بوصفات طبيعية منزلية

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رياض - احمد صلاح - علاج غثيان الحمل , منذ بداية الحمل وتتأثر المرأة كثيرًا بأعراضه، والغثيان من أكثر الأعراض الأولى التي تشير بحدوث الحمل وتستمر حتى الشهور الثلاثة الأولى، وطول تلك الفترة وهي تشعر بالانزعاج، وقد لا تستطيع مواصلة المهام اليومية الخاصة بها، بالإضافة إلى أن أكثر من 70% من النساء يعيشون مأساة حقيقية مع الغثيان عند حدوثه بشكل متكرر، و سنوضح لكِ سيدتي الآن عن أسباب حدوث غثيان الحمل، وما هو علاج غثيان الحمل الذي يمكن أن يٌساعد في الشعور بالراحة خلال تلك الفترة.

علاج غثيان الحمل

يمكن من خلال إتباع بعض الطرق المنزلية والطبيعية علاج غثيان الحمل، والشعور بالراحة في خلال الشهور الأولى،

وتلك بعض من الطرق الطبيعية والحيل التي يمكن تنفيذها والحصول منها على نتائج قوية:-

تجنب كل الأطعمة والروائح التي قد تتسبب في تحفيز الشعور بالغثيان.

ضرورة وضع بعض من البسكويت المالح بجانب السرير لتناوله قبل النهوض من السرير.

يتم تقسيم الوجبات الثلاثة الرئيسية اليومية على وجبات صغيرة يتم تناولها على مدار اليوم.

الحرص على تناول الماء بين الوجبات على مدار اليوم، وضرورة الإقلال من تناول الماء أثناء تناول الطعام.

يجب الابتعاد عن تناول الأكلات التي تحتوي على مواد دسمة ودهون واستبدالها بالخضروات والمليئة بالألياف لتجنب الإصابة بالإمساك.

الحرص على تهوية الغرفة، والاستلقاء بين الحين والآخر للشعور بالراحة.

استنشاق بعض من الروائح الحامضة مثل الزنجبيل أو الليمون أو تناولهما معًا لأنهما يقومان بدور فعال للتخلص من أعراض الغثيان.

يجب عدم الإسراف في تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد إلا أن تكون تحت إشراف الطبيب.

يمكن تناول فيتامين ب 6 فهو يساهم في التخفيف من الشعور بالغثيان والقيء.

أسباب حدوث غثيان الحمل