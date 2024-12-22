انت الأن تتابع خبر «معلومة بمليون ريال!!».. معجزة بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات من وجود مشاكل في بشرتها، وبهذا تسعى جميع السيدات والفتيات بشكل مستمر للحصول على بشرة نقية وزجاجية ناعمة خالية من جميع التصبغات والعيوب، وتعد من أشهر الوصفات الطبيعية التي تعمل على تحسين صحة البشرة هي وصفة بذور الكتان، حيث تحتوي بذور الكتان على الكولاجين الطبيعي الذي يضيف نضارة على البشرة.

مكونات وصفة بذور الكتان للبشرة

يذكر أن بذور الكتان من أهم الأعشاب التي تدخل في صناعة العديد من مستحضرات التجميل، ويرجع ذلك إلى احتوائها على العديد من الفيتامينات للبشرة،

ويمكن تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة باستخدام المكونات التالية:

بذور الكتان.

ورق لورا.

كبسولة فيتامين E.

جل الصبار.

زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة

يمكن تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة في مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي كالآتي:

وضع بذور الكتان في الماء ورفعها على نار متوسطة وتترك حتى تغلي.

إضافة ورق الأوراق إلى بذور الكتان.

رفع المكونات من على النار وتترك حتى تبرد.

يتم تصفية المكونات ثم إضافة زيت الزيتون وجل الصبار وفيتامين E.

تخلط المكونات حتى تمتزج بشكل جيد.

توضع المكونات على البشرة لمدة نصف ساعة ثم يتم تنظيف البشرة بالماء.

يفضل الاستمرار على تلك الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل.

فوائد وصفة بذور الكتان للبشرة

تحتوي وصفة بذور الكتان على العديد من الفوائد للبشرة، وأهم تلك الفوائد كما التالي: