انت الأن تتابع خبر الحبوب السحرية مع الشامبو لتكثيف وإنبات الشعر وإطالة الشعر نتيجة روعه من أول استخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحبوب السحرية مع الشامبو لتكثيف وإنبات الشعر وإطالة الشعر، من أهم ما يميز المرأة العربية طول شعرها وجماله

لذا تلجأ الكثير منهم إلى طاله شعرا باستخدام مواد طبيعية بشكل صحي دون اللجوء إلى المواد الكيميائية التي

قد تؤدي إلى تلف الشعر مع مرور الوقت فمن أفضل الطرق التي تستخدمها لإطالة الشعر بطريقة سهله وسريعة

الحبوب السحرية مع الشامبو لتكثيف وإنبات الشعر وإطالة الشعر

سوف نقدم لكم من خلال مقالنا هذا العديد من المكونات على الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر .

وصفة الأسبرين مع الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر

نحضر شريط من حبوب الأسبرين ونضعها في ماء دافئ بمقدار كوب واحد حتى تذوب .

نضع هذه الحبوب المذابة في الماء على الشامبو المفضل لديكم ونخلطه جيداً .

نتركه لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعة ونصف حتى يتجانس تماماً .

نغسل الشعر حتى نتخلص من أي زيتوت أو كريمات في فروة الرأس .

نوزع الخليط على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف وندلك به فروة الرأس لمدة لا تقل عن 10 دقائق لكي نحصل على نتيجة أفضل .

سوف تلاحظين الفرق في تطويل وتكثيف الشعر ولكن عند الاستمرار على هذه الوصفة مرة كل أسبوع .

وصفة حبوب الزنك على الشامبو