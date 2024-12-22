الحبوب السحرية مع الشامبو لتكثيف وإنبات الشعر وإطالة الشعر نتيجة روعه من أول استخدام

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رياض - احمد صلاح - الحبوب السحرية مع الشامبو لتكثيف وإنبات الشعر وإطالة الشعر، من أهم ما يميز المرأة العربية طول شعرها وجماله
- لذا تلجأ الكثير منهم إلى طاله شعرا باستخدام مواد طبيعية بشكل صحي دون اللجوء إلى المواد الكيميائية التي
- قد تؤدي إلى تلف الشعر مع مرور الوقت فمن أفضل الطرق التي تستخدمها لإطالة الشعر بطريقة سهله وسريعة
- الحبوب السحرية مع الشامبو لتكثيف وإنبات الشعر وإطالة الشعر
- سوف نقدم لكم من خلال مقالنا هذا العديد من المكونات على الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر .
وصفة الأسبرين مع الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر
- نحضر شريط من حبوب الأسبرين ونضعها في ماء دافئ بمقدار كوب واحد حتى تذوب .
- نضع هذه الحبوب المذابة في الماء على الشامبو المفضل لديكم ونخلطه جيداً .
- نتركه لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعة ونصف حتى يتجانس تماماً .
- نغسل الشعر حتى نتخلص من أي زيتوت أو كريمات في فروة الرأس .
- نوزع الخليط على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف وندلك به فروة الرأس لمدة لا تقل عن 10 دقائق لكي نحصل على نتيجة أفضل .
- سوف تلاحظين الفرق في تطويل وتكثيف الشعر ولكن عند الاستمرار على هذه الوصفة مرة كل أسبوع .
وصفة حبوب الزنك على الشامبو
- من المعروف أن حبوب الزنك وحمض الفوليك أهمية بالغه جداً في حماية فروة الرأس وإطالة الشعر وتقويته وعدم تقصفه وتساقطه مرة أخري دون حدوث أي أضرار بالشعر لذا يفضل إضافة حبوب الزنك إلى الشامبو العلاجي للحصول على نتيجة مرضية وصحية .
- نضع نصف شريط من حبوب الزنك إلى ماء حتى يذوب تماماً .
- ثم نضيف الماء المذاب به حبوب الزنك إلى الشامبو الطبي المخصص لتساقط الشعر وتقصفه .
- نتركه لمدة يوم كامل، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر و الشامبو حتى نتخلص تماماً من أي زيتوت أو أتربة في فروة الرأس .
- نضع الشامبو على الشعر حتى يغطي الشعر تماماً من الجذور حتى الأطراف مع عمل حركات دائرية في فروة الرأس لمة لا تقل عن 10 دقائق .
- ثم نغسل الشعر جيداً سوف تلاحظين الفرق في تطويل وتكثيف وإنبات الشعر وإنباته ولكن عند الاستمرار على هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع .
- كما يجب الاستمرار عليها حتى تصلى على أفضل نتيجة في تكثيف وتطويل الشعر ولمعانه .