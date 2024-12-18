انت الأن تتابع خبر لبشرة شابة لا تمسها التجاعيد!! "كولاجين طبيعي"... لشد البشرة يعالج الخطوط الرفيعة وتصبغات الوجه..هتبقي جميلة الجميلات بدون تكلفة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكولاجين هو البروتين الأساسي الذي يوجد في الجلد والعظام، حيث يمنح البشرة مرونتها وشبابها مع التقدم في العمر، يقل إنتاج الجسم للكولاجين، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، بالإضافة إلى ترهل البشرة ولهذا السبب، يسعى الكثيرون لاستخدام مستحضرات تحتوي على الكولاجين لتحسين مظهر البشرة وتأخير علامات الشيخوخة لكن هل تعلم أنه يمكنك تحضير كريم كولاجين طبيعي في منزلك باستخدام مكونات بسيطة ورخيصة؟ في هذا المقال، سنعرض لك طريقة تحضير كريم الكولاجين الطبيعي الذي يساعد في تحسين نضارة البشرة وتفتيحها وشد التجاعيد.

كولاجين طبيعي سحري لشد البشرة

1 ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، ضع لبان الذكر المطحون وأضف إليه كوب من الماء المغلي، واتركه ينقع طوال الليل.

في صباح اليوم التالي، قم بتصفية المنقوع وضعه في قدر على النار أضف النشا إليه وامزج جيدًا حتى تحصل على خليط كريمي.

ارفع الإناء عن النار وأضف الزبادي وعصير الليمون، واخلط المكونات جيدًا.

أضف زيت اللوز، زيت الزيتون، وماء الورد إلى الخليط، ثم امزجهم جيدًا حتى تتجانس المكونات.

انقل الكريم إلى علبة محكمة الغلق واحتفظ به في الثلاجة.

فوائد وصفة لبان الذكر