انت الأن تتابع خبر معجزة ربانية بكل المقاييس .. أطباء صينيون بارعون يكتشفون أقوي علاج وفعال يقضي علي مرض السكر نهائيا من اول استعمال .. أقوي من إبر الأنسولين بمليون مرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أطباء من الصين إنهم تمكنوا من معالجة مرض السكري لدى رجل يبلغ من العمر 59 عام باستعمال العلاج، بالخلاية الجذعية لأول مرة في العالم.

وأجرى الدراسة باحثون بقيادة الدكتور يين هاو، ونشرت في مجلة “سيل ديسكفري” (Cell Discovery)، وكتب عنها عدة مواقع مثل ديلي ميل وغيرها.

وخضع المريض وهو رجل يبلغ من العمر (59 عاما)، لعملية زراعة خلايا في عام 2021 ولم يتناول الأدوية منذ عام 2022.

وشمل العلاج التجريبي إنشاء نسخة اصطناعية من الخلايا الموجودة في البنكرياس والتي تنتج الإنسولين، وتحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة،

وكان الرجل يعاني من مرض السكري من النوع الثاني لمدة 25 عاما، وفقد تقريبا كل وظائف هذه الخلايا، المعروفة باسم جزر لانغرهانس.

وكان المريض معرضا لخطر كبير للإصابة بمضاعفات مميتة، مما يتطلب حقن عدة إنسولين كل يوم لمنعه من الدخول في غيبوبة سكري.

البنكرياس

السكر في الدم

في مرضى السكري لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الإنسولين لتنظيم نسبة السكر في الدم، يمكن أن يؤدي وجود كمية كبيرة جدا أو قليلة جدا من السكر في الدم إلى تلف الأعصاب وتلف الكلى وأمراض القلب وغير ذلك الكثير.

يمكن أن يؤدي العلاج الثوري لمرض السكري من النوع الأول إلى زرع خلايا تعمل مثل البنكرياس في أذرع المرضى.

يقترح الباحثون أنه من خلال زرع الخلايا الجديدة المزروعة في المختبر، والتي يمكنها إنتاج الإنسولين، يمكن للمريض البدء في إنتاج الإنسولين الخاص به مرة أخرى.

وقال تيموثي كيفر، أستاذ العلوم الخلوية والفسيولوجية بجامعة كولومبيا البريطانية في كندا، والذي لم يشارك في البحث “أعتقد أن هذه الدراسة تمثل تقدما مهما في مجال العلاج بالخلايا لمرض السكري”.

ورغم أن هذه النتيجة مشجعة، فإنه لا يزال هناك طريق يجب قطعه قبل أن تتم الموافقة عليه للمرضى.

بعد ذلك، سيتعين على العلماء اختبار علاجهم على المزيد من المرضى.

السكري من النوع الثاني