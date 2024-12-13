خبير اقتصادي: منظومة الدعم النقدي أكثر قدرة ومرونة للتعامل مع الأزمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن أهم أهداف الدولة المصرية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والقضاء على الفقر تمامًا من خلال عدد من الإجراءات على الأرض.

وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تعمل على توزيع عادل للموارد وهذا يضمن وصول الدعم لمستحقيه، خاصًة ان منظومة الدعم العيني الحالية قديمة جدًا وهناك الآن دورات للتحول إلى منظومة اكثر ذكاء وأكبر قدرة ومرونة للتعامل مع الأزمات والتعامل مع المواطنين بشكل كامل وهي الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى حماية المواطنين وقت الأزمات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتابع: « العالم كله يعيش ظرف استثنائي كبير بسبب التحديات العالمية بداية من جائحة كورونا ثم الصراع الروسي الأوكراني ومع تزايد التوترات الجيوسياسية في إقليم الشرق الأوسط كل هذا خلق تحديات اقتصادية صعبة للغاية في العالم كله»، لافتًا إلى أن العالم كله أكتوى بنار التضخم وارتفاع مؤشرات التضخم وتذبذب أسعار الطاقة.