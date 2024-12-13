أخبار مصرية

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من موظف بقيام  3 مجهولين مستقلين سيارة ملاكى بإستيقافه حال سيره بدائرة القسم، والإستيلاء منه على مبلغ مالى "خاص بالشركة عمله".

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين، وضُبط بحوزتهم 2 طبنجة صوت، فرد خرطوش، سلاح أبيض، السيارة المستخدمة فى إرتكاب  الواقعة، مبالغ مالية أجنبية ومحلية، ومجموعة من المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

 

وأقروا بإرتكاب 3 وقائع سرقة أخرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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