ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من موظف بقيام 3 مجهولين مستقلين سيارة ملاكى بإستيقافه حال سيره بدائرة القسم، والإستيلاء منه على مبلغ مالى "خاص بالشركة عمله".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين، وضُبط بحوزتهم 2 طبنجة صوت، فرد خرطوش، سلاح أبيض، السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، مبالغ مالية أجنبية ومحلية، ومجموعة من المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وأقروا بإرتكاب 3 وقائع سرقة أخرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.