نصف نهائي Arabs Got Talent: مواهب مبهرة وتنافس مثير

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

شهدت الحلقة الرابعة والأخيرة من مرحلة نصف النهائي في برنامج المواهب العربي الأشهر “Arabs Got Talent” منافسة شرسة بين المواهب المشاركة. وقد قدم المتسابقون عروضاً مبهرة تنوعت بين الغناء، الرقص، الأكروباتيك، والسيرك، مما أذهل لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء.

أبرز اللحظات في الحلقة:

الباز الذهبي: حظي المتسابق “نيو” من لبنان بالباز الذهبي من القاضية نجوى كرم، مما ضمن له مكانًا في النهائي بفضل أدائه الاستثنائي في ألعاب التوازن.

تصويت الجمهور: حصل “كورال الفيحاء” على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، مما أكد شعبيته الكبيرة.

قرار لجنة التحكيم: بعد منافسة قوية بين “Mirage” و”The Movement Theory”، قررت اللجنة اختيار “The Movement Theory” للانضمام إلى المتأهلين للنهائي.

من هم المتأهلون للنهائي؟

بعد هذه الحلقة، تأهل إلى النهائي كل من:

نيو (لبنان): حامل الباز الذهبي.

كورال الفيحاء (السعودية): الفائز بأعلى نسبة تصويت من الجمهور.

The Movement Theory: بالاختيار من قبل لجنة التحكيم.

مواهب متنوعة تنافس على اللقب:

شهد الموسم الثامن من “Arabs Got Talent” مشاركة 12 موهبة من مختلف أنحاء العالم العربي، قدموا عروضاً متنوعة ومبتكرة، مما زاد من صعوبة مهمة لجنة التحكيم في اختيار الفائزين.

هذا وتعتبر حلقة نصف النهائي من “Arabs Got Talent” واحدة من أهم الحلقات في البرنامج، حيث تتحدد فيها هوية المتأهلين للنهائي. نتطلع جميعًا إلى الحلقة النهائية لمعرفة من سيكون الفائز بلقب الموسم الثامن.