ياسمين صبري تؤدي العمرة وتبهر جمهورها بدعائها المؤثر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري مجموعة صور لها وهي تؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة، وذلك بعد مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وقد لاقت هذه الصور تفاعلاً واسعًا من قبل جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

دعاء مؤثر من قلب ياسمين صبري:

علّقت ياسمين صبري على صورها بدعاء مؤثر، حيث طلبت من الله أن يكتب لها من الأرزاق أجملها، وأن يرزقها القبول والتوفيق في حياتها. كما دعت الله أن يجعلها من أعز عباده وأن يرزقها الفردوس الأعلى.

عودة ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية:

بعد أداء العمرة، تستعد ياسمين صبري لخوض سباق الدراما الرمضانية المقبلة بمسلسل “ضل حيطة”. وقد حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسلها الأخير “رحيل” الذي عُرض في رمضان الماضي.