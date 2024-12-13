أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44875

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44875
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 44 ألفاً و875 شهيداً، و106 آلاف و454 مصاباً.
وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 40 شهيداً، و98 مصاباً، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، مستهدفة المدنيين في المنازل ومراكز الإيواء ومخيمات اللجوء، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.
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