انت الأن تتابع خبر 33 شهيداً .. مجزرة إسرائيلية وحشية في مخيم النصيرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 33 مواطناً على الأقل وأصيب وفقد أكثر من 80 آخرين، في وقت متأخر من مساء الخميس، إثر قصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مبنى البريد وعدداً من المنازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة



وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة وحشية ومروّعة في مخيم النصيرات، حيث قصف مربع سكني يضم عدة عمارات سكنية يقطنها عشرات المدنيين وغالبيتهم من الأطفال النساء، حيث راح ضحية هذه المجزرة 33 شهيداً حتى الآن غالبيتهم من عائلة "الشيخ علي"، وأسفرت كذلك عن أكثر من 84 مفقوداً ومصاباً غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.



وأضاف المكتب في بيان صحفي: "جيش الاحتلال كان يعلم أن هذا المربع السكني يضم عدة عمارات سكنية وتضم عشرات المدنيين والأطفال والنساء والنازحين الذين شرَّدهم من منازلهم وأحيائهم السكنية المدنية في ظل سياسة التهجير القسري الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال كجريمة ضد الإنسانية وجريمة مخالفة للقانون الدولي".



وأكد أن هذه الجريمة الجديدة تأتي بالتزامن مع خطة الاحتلال بإسقاط المنظومة الصحية في قطاع غزة، وفي ظل الضغط على الطواقم الطبية والصحية بشكل هائل، وفي ظل مواصلة استهداف المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، وبالتزامن مع منع الاحتلال إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار جريمة الإبادة الجماعية.







في سياق متصل، ذكرت مصادر طبية أن 71 مواطناً فلسطينياً استشهدوا منذ فجر الخميس في غارات الاحتلال على قطاع غزة، من بينهم 57 استشهدوا وسط القطاع وجنوبه، وذلك مع استمرار الاحتلال في حملة الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد سكان القطاع.



