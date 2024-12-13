انت الأن تتابع خبر قصة 5 صور أظهرت مدى الشبه بين جينيفر لورانس وزبيدة ثروت فى ذكراها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتزامن اليوم الجمعة الـ 13 من شهر ديسمبر مع ذكرى رحيل الفنانة زبيدة ثروت، والتى ارتبطت في ذهن معجبيها بجمالها الشديد كأحد أهم جميلات السينما المصرية، خاصة عينيها التي نالت شهرة عالمية، مثلما ظهر في ربط مواقع أجنبية بينها وبين الممثلة جينيفر لورانس التي تعد هي الأخرى من أهم نجمات هوليود وجميلاتها، وهو ما يظهر خلال الصور الذى نستعرضها في هذا التقرير.

وكانت بدأت زبيدة ثروت التمثيل من خلال فيلم "دليلة" عام 1956، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ.

في حين كان أجمل أفلامها مع عبد الحليم حافظ فيلم "يوم من عمرى"، وأطلق عليها بعض النقاد لقب ملكة الرومانسية بعد عرض فيلم "يوم من عمرى" مع عبد الحليم حافظ، وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام مثل "نساء فى حياتى" مع رشدى أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب وكذلك "الملاك الصغير" مع يوسف وهبي ويحيى شاهين و"شمس لا تغيب" مع كمال الشناوي إخراج حسين حلمي المهندس، وآخر عمل شاركت فيه مسرحية "عائلة سعيدة جدًا".

أما بخصوص آخر أفلام زبيدة ثروت فيلم "المذنبون" عام 1975، قصة نجيب محفوظ، وسيناريو ممدوح الليثي وإخراج سعيد مرزوق، وبطولة حسين فهمي وسهير رمزي، وفيلم "الحب الحرام" عام 1976، تأليف عبدالحي أديب، وإخراج خالد حمادة، الذى شارك فيه عدد من الفنانين السوريين والعرب، منهم أديب قدورة، سلوى سعيد.