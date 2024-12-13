انت الأن تتابع خبر محمد صلاح يحصد جائزة "لاعب نوفمبر" في الدوري الإنجليزي "للمرَّة السادسة" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -". وسجل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أربعة أهداف وصنع هدفا آخر في مباريات الشهر الماضي ليوسع فريق المدرب آرني سلوت الفارق في صدارة جدول الدوري.

ويملك ليفربول 35 نقطة بفارق أربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

وسجل صلاح هدف الفوز أمام برايتون في الفوز 2-1 على ملعب أنفيلد، قبل أن يسجل في الفوز 2-0 على أستون فيلا، حيث صنع أيضًا الهدف الافتتاحي لزميله داروين نونيز.

ثم واصل صلاح سلسلة أهدافه الرائعة في فوز الريدز 3-2 على ساوثهامبتون ليختتم الشهر، بهدفين ليساعد في الحصول على ثلاث نقاط.

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يفوز فيها صلاح بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز "أيضًا في نوفمبر 2017 وفبراير 2018 ومارس 2018 وأكتوبر 2021 وأكتوبر 2023".