خلطة لتبيض الرقبة والابط من أول استخدام بمكونات طبيعية ومتوفرة

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رياض - احمد صلاح - خلطة لتبيض الرقبة والابط بمواد طبيعية متوفرة في كل منزل، حيث تبحث كل فتاة عن وصفات تجميلية لمعالجة مشاكل الجلد في المنزل دون الذهاب الي طبيب والتكلفة الزائدة واستهلاك الكثير من المواد الكيميائية التي تأتي بالضرر للبشرة أكثر ما تنفعها، ولهذا قد قدمنا لكم في مقال سابق مع التوضيح بعض المكونات الطبيعية التي تعمل علي تبيض الجلد في وقت قصير، وكيفية الاستفادة من تلك المواد في عمل وصفة لتبيض الوجه والرقبة، وفي ذلك المقال نقدم لكم مواد طبيعية أخري ووصفة أخري للتخلص من السواد الموجود بالرقبة وتحت الإبطين.

خلطة لتبيض الرقبة والابط بمواد طبيعية

انتشر في معظم البلدان العربية استخدام المواد الطبيعية كالأعشاب والحبوب التي تحتوى علي قيمة غذائية عالية في علاج كافة مشاكل الجسم وهو ما يطلق عليه العلاج الطبيعي، حيث يمكن استخدام تلك المكونات أيضاً في معالجة كافة مشاكل الشعر من حيث التساقط والتقصف، وأيضاً المشاكل المتعلقة بالنمو، ففي السطور القادمة نشرح طريقة وخطوات عمل وصفة لتبيض الرقبة باللوز والجوز وعسل النحل الطبيعي.

وصفة اللوز والعسل لتبيض الرقبة والابط

إحضار ملعقة كبيرة من مسحوق اللوز، ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي، وملعقتين من الحليب السائل،

خلط جميع المكونات مع بعضهما البعض، ثم تركهما لمدة 10 دقائق حتي يمتزجا جيداً.

وضع الخليط علي منطقة الرقبة وتحت الإبطين وتركهما لمدة 30 دقيقة.

غسل المنطقة بالماء الفاتر، والمداومة علي الوصفة مرتين أسبوعياً حتي تحصلي علي النتيجة المطلوبة.

وصفة الجوز لتبيض الرقبة والابط

إحضار ملعقة كبيرة من الجوز وملعقة كبيرة من الحليب البودر.

خلط المكونين مع بعضهما البعض، ثم تطبيقهما علي المنطقة المراد تبيضها.

ترك الخليط علي البشرة لمدة 15 دقيقة مع التدليك، وذلك لأنه يستخدم لتقشير الجلد والتخلص من الجلد الميت.

استخدام الوصفة مرتين أسبوعياً وستلاحظين الفرق بعد مرتين من الاستخدام.

وصفة الموز وزيت الزيتون لتبيض الرقبة