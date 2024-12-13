انت الأن تتابع خبر حكاية 3 أدوار لـ نبيل الحلفاوي لعب فيها دور أب يصارع شياطين الإنس والجن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ تداول خبر تعرض الفنان نبيل الحلفاوي لوعكة صحية، أثار الأمر قلق محبيه وجمهوره بصورة كبيرة مثلما ظهر على السوشيال ميديا، حيث حرص جمهوره على الدعاء له.

الفنان الكبير نبيل الحلفاوى طالما اعتاد على التفاعل مع متابعيه عبر حسابه على منصة إكس خاصة فيما يتعلق بالنادي الأهلى الذي يعشقه بصورة كبيرة، فله محطات فنية لا تنسى في مشواره الفني مثلما ظهر في مسلسل رأفت الهجان حينما لعب دور ضابط المخابرات، وصولاً إلى أعمال ذات قيمة كبيرة منها ونوس في السنوات الأخيرة ثم القاهرة كابول وعملة نادرة إذ أضاف لتلك الأعمال بريقًا كبيرًا نابعًا من موهبته الكبيرة وخبرته مع التمثيل بعد مسيرة طويلة اشتهر فيها بالإتقان النابع من الصدق الكبير لديه.

وقد اشتهر نبيل الحلفاوي في السنوات الأخيرة بدور الوالد مرة في ونوس حينما لعب دور الأب الغائب بعد إغواء الشيطان الذى يحاول التوبة وحماية بيته من غوايات الشيطان، إلى القاهرة كابول حينما قدم دور والدة حنان مطاوع مصارعًا تلك المرة شياطين الإنس من إرهاب لقوي الشر، وحتى دور والد نيللى كريم في عملة نادرة الذى كان سندًا كبيرًا لها استطاع إعادتها للمسار الصحيح بعدما استسلمت عقب خيانة زوجها لها، وهو ما جعله فى تلك الأدوار مرة يحارب الشيطان حتى صراعه مع شياطين الإنس.

وكان المخرج عمرو عرفة علق على الحالة الصحية لـ الفنان الكبير نبيل الحلفاوى أمس من خلال حسابه على موقع إكس قائلاً: "ادعوا له الحالة صعبة"، وذلك بعد أنباء تعرض الفنان الكبير أمس لوعكة صحية ألمت به.

هذا وتعرض الفنان نبيل الحلفاوى لوعكة صحية خلال الساعات الماضية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتواصل "اليوم السابع" مع نجله المخرج خالد الحلفاوى الذى قال: الحمد لله وربنا يشفى الجميع دون الكشف عن تفاصيل الوعكة التى تعرض لها والده.