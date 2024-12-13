انت الأن تتابع خبر بجميع فئاتها.. القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز Joy Awards 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أُعلنت اليوم الخميس الترشيحات لجوائز صناع الترفيه "Joy Awards" لعام 2025.

وستُمنح في حفل كبير يقام يوم 18 يناير المقبل في "anb Arena" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبدأت مرحلة التصويت التي ستستمر لمدة شهر، وتجري عبر التطبيق الخاص بالجائزة، بعد أن شهدت مرحلة التسميات مشاركة الملايين من المصوتين على الأسماء المطروحة والمقترحة.

تشمل الجوائز عدة فئات تغطي مجالات السينما والمسلسلات والموسيقى والرياضة والمؤثرين والإخراج.

مع التركيز على أبرز الأعمال والشخصيات التي تألقت خلال العام.

ترشيحات فئة السينما

في فئة السينما، تتنافس أفلام "إنذار جرس"، "404 رحلة"، "شباب البومب"، و"ولاد رزق 3: القاضية" على جائزة أفضل فيلم.

وتتنافس على جائزة أفضل ممثلة في فيلم، وهن خيرية أبو لبن عن دورها في "جرس إنذار"، نور الغندور عن "شهر زي العسل".

وهنا الزاهد عن "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وياسمين صبري عن "أبو نسب".

أما جائزة أفضل ممثل في فيلم فتشهد منافسة بين أحمد عز عن دوره في "ولاد رزق 3: القاضية"، وصهيب قدس عن "أحلام العصر"، وفيصل العيسى عن "شباب البومب"، وهشام ماجد عن "إكس مراتي".

منافسات فئة المسلسلات

في فئة المسلسلات، برزت أسماء مسلسلات خليجية ومصرية ومشرقية. حيث يتنافس على جائزة أفضل مسلسل خليجي "ثانوية النسيم"، "زوجة واحدة لا تكفي"، "شباب البومب" الموسم 12، و"متحف يدي".

بينما يتنافس على جائزة أفضل مسلسل مصري: "العتاولة"، "أشغال شقة"، "كامل العدد +1"، و"نعمة الأفوكاتو".

أما جائزة أفضل مسلسل مشرقي فتضم أعمال "العميل"، و"لعبة حب"، و"مدرسة الروابي للبنات" الموسم الثاني، و"ولاد بديعة".

أما جائزة أفضل ممثلة في مسلسل فتشهد تنافسًا بين إلهام علي عن دورها في "سندس" الموسم الثاني، وسلافة معمار عن "ولاد بديعة".

ونور علي عن "لعبة حب"، وهدى حسين عن "زوجة واحدة لا تكفي".

في حين يتنافس على جائزة أفضل ممثل في مسلسل، أيمن زيدان وسامر إسماعيل عن دوريهما في "العميل".

وعبدالعزيز الشهري عن "فرسان قريح"، ومعتصم النهار عن "لعبة حب".

أما جائزة الوجه الجديد فتشهد حضور شخصيات صاعدة، وهم العنود عبدالحكيم عن "بيت العنكبوت"، ورسيل العتيبي ومحمد الحربي عن "سندس" الموسم الثاني، ونايف البحر عن "ثانوية النسيم".

ترشيحات فئة الإخراج

وفي فئة الإخراج، يتنافس أحمد خالد موسى عن "العتاولة"، ورشا شربتجي عن "ولاد بديعة"، علي العلي عن "زوجة واحدة لا تكفي".

ومحمد سامي عن "نعمة الأفوكاتو" على جائزة أفضل مخرج مسلسلات.

أما جائزة أفضل مخرج أفلام فتشهد منافسة بين طارق العريان عن "ولاد رزق 3: القاضية"، وعلي الكلثمي عن "مندوب الليل".

وفاطمة البنوي عن "بسمة"، ومعتز التوني عن "إكس مراتي".

ترشيحات مجال الموسيقى

في مجال الموسيقى، تتنافس أغاني "لماح" لعايض، "الجو" لماجد المهندس، "هيجيلي موجوع" لتامر عاشور، و"وين" للشامي على جائزة أفضل أغنية.

[ماجد المهندس - اليوم]

كما تشمل ترشيحات أفضل فنان أسماء الشامي، تامر عاشور، سيلاوي، وعايض.

وفي فئة أفضل فنانة تتنافس إليسا، أصالة، أنغام، وشيرين عبدالوهاب.

أما جائزة الوجه الجديد فتضم أسماء TUL8TE، خالد الصراف، راكان آل ساعد، ووجدان سعيد.

منافسات جوائز الرياضة