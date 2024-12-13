انت الأن تتابع خبر البديوي يستعرض مع العلمي وسلامة الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في العاصمة الرباط أمس، رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ونائب رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية عبدالقادر سلامة.

وقد جرى خلال اللقاءات مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها، استعراض الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون ومملكة المغرب والسبل الكفيلة بتعزيزها لتعكس طموحات وتطلعات الجانبين, إلى جانب التطرق إلى أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات، والبحث عن فرص تتعزز هذا التعاون.

وأكد معاليه عمق العلاقات الخليجية- المغربية، وتطلع الجانبين إلى تعزيزها بما يخدم شعوبهم ويحقق المصالح المشتركة لهم.