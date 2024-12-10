انت الأن تتابع خبر وداعًا للتشققات والخشونة.. وصفة طبيعية لتنعيم وترطيب القدمين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الأقدام الناعمة من أهم علامات العناية بالجمال لدى المرأة، حيث تتعرض القدمان للكثير من العوامل التي تؤدي إلى خشونتها وجفافها، لذا يجب على كل امرأة الاهتمام بقدميها من خلال تخصيص وقت معين في نهاية اليوم لتطبيق وصفة طبيعية لتنعيم وترطيب القدمين حتى تكون آمنة على البشرة.

مكونات وصفة طبيعية لتنعيم وترطيب القدمين

يمكنك الاستمتاع بأقدام ناعمة وكعب وردي اللون من خلال تطبيق وصفة السكر البني، وذلك من خلال إحضار مكونات بسيطة واتباع الخطوات التالية:

ربع كوب سكر بني.

نصف كوب ملح البحر.

كوبان من المياه الدافئة.

ربع كوب زيت زيتون.

خطوات تحضير وتطبيق الوصفة

أولا نحضر وعاء مناسب ونضع به كل المكونات السابق ذكرها، ونخلطها جيدا إلى أن نحصل على مزيج متجانس وناعم.

نضع القدمين في هذا المزيج مدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم نقوم بفرك القدم باستخدام حجر خفاف لنزيل به الجلد الميت.

ثم نشطف القدمين باستخدام المياه الدافئة والصابون.

في النهاية ندهن زيت الزيتون على القدمين للحصول على أقدام رطبة وناعمة.

وصفات طبيعية للحفاظ على نعومة القدمين

مكونات وصفة الخل الأبيض لترطيب وتنعيم القدمين

تعتبر وصفة الخل الأبيض أشهر وصفة طبيعية لتنعيم وترطيب القدمين حيث تعتبر طريقة فعالة في القضاء على تشققات الأقدام والتخلص من الخشونة بالكعبين،

ويمكن تطبيقها كما يلي:

ثلاث ملاعق كبيرة خل أبيض.

نصف ليمونة.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة نشا.

ملعقة فازلين أو كريم مرطب.

نصف ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام