الكولاجين الاصلى الطبيعي لتفتيح وشد التجاعيد والتخلص من الحبوب لبشرة صافية ونضرة رائعة

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رياض - احمد صلاح - الكولاجين الاصلى الطبيعي لتفتيح وشد التجاعيد ، يعتبر الكولاجين من أهم المواد الذي تحتاج إليها البشرة حتى تقضي وتحارب التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، كما أنها تجعل الوجه مشدود وناعم وجذاب، ولكن عندما يفقد الجلد معدل الكولاجين من هنا تبدأ معاناة المرأة مع بشرتها وهذا يجعلها تبحث كثيراً عن أفضل الطرق والمكونات التي تعمل على تحفيز الكولاجين في البشرة، ولكن يوجد العديد من الطرق الذي سنقدمها لك اليوم حتى تكونين قادرة على صنع كولاجين طبيعي للتفتيح وشد التجاعيد.

الكولاجين الاصلى الطبيعي لتفتيح وشد التجاعيد

الكولاجين يجعل البشرة مثل بشرة الأطفال فسوف تكون رطبة وناعمة طول الوقت كما أنها ستكون مليئة بالنضارة والجمال والحيوية ويتم تحضيره كما يلي:

صنع الكولاجين باللبان الذكر:

يحتوي لبان الذكر على نسبة كبيرة من الكولاجين لذلك يعتبر من أفضل المواد الطبيعية التي يتم استخدامها عند تحضير الكولاجين الطبيعي كما يلي:

المكونات:

1 كوب ماء ساخن.

2 ملعقة لبان ذكر.

خطوات التحضير: