انت الأن تتابع خبر وصفة سحرية هترجع العجوزة صبية؟!.. طريقة عمل كولاجين طبيعي من لبن الدكر هترجع لبشرتك حيوتها وشابها وهيشد التجاعيد وهيخلصك من التصبغات هتندمي انك مكنتيش تعرفيها من زمان!!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لطالما كانت العناية بالبشرة ومكافحة علامات التقدم في السن من أكثر المواضيع التي تهم النساء في جميع أنحاء العالم، ومع تزايد الاهتمام بالمنتجات الطبيعية، أصبح العديد منهن يبحثن عن حلول فعالة وآمنة للحفاظ على شباب البشرة، من بين هذه الحلول التي حازت على شهرة كبيرة مؤخرا، يأتي ماسك لبان الدكر الطبيعي الذي يعد من أروع العلاجات التي تمنحك بشرة ناعمة ومشدودة كالزجاج، خالية من التجاعيد والترهلات.

ما هو لبان الدكر؟

لبان الدكر هو نوع من الصمغ الطبيعي المستخرج من شجرة اللبان، التي تنمو في بعض المناطق الجافة مثل شبه الجزيرة العربية وأجزاء من إفريقيا، ويتميز لبان الدكر بخصائصه العلاجية المذهلة، حيث يحتوي على مواد مضادة للالتهابات والتأكسد، مما يجعله مثاليا لعلاج مشاكل البشرة المتنوعة.

فوائد ماسك لبان الدكر للبشرة

تقليل التجاعيد والترهلات: لبان الدكر يحتوي على مركبات تساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يساهم في شد الجلد وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تفتيح البشرة: يمكن لبان الدكر أن يساعد في تفتيح لون البشرة وتوحيدها، حيث يعزز من تجدد خلايا الجلد ويخفف من التصبغات الناتجة عن الشمس أو تقدم العمر.

تحسين مرونة البشرة: يساعد لبان الدكر في زيادة مرونة البشرة، مما يجعلها أكثر ليونة وشبابا.

مكافحة الشيخوخة المبكرة: بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، يعمل لبان الدكر على محاربة الجذور الحرة التي تساهم في تلف خلايا البشرة وتسريع ظهور علامات الشيخوخة.

طريقة استخدام ماسك لبان الدكر

المكونات:

ملعقة كبيرة من لبان الدكر (يمكن الحصول عليها من محلات العطارة).

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد أو الماء العادي.

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

طريقة التحضير:

قم بخلط لبان الدكر مع الماء أو ماء الورد في وعاء صغير واتركه لمدة 6-8 ساعات حتى يذوب الصمغ.

بعد أن يذوب لبان الدكر، يمكنك تصفيته باستخدام قطعة قماش ناعمة أو مصفاة للتخلص من أي بقايا صلبة.

إذا كنتِ تفضلين مزيجا أكثر تغذية للبشرة، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى الخليط، حيث يعمل العسل على ترطيب البشرة وزيادة فعالية الماسك.

طريقة الاستخدام:

قومي بتطبيق المزيج على بشرتك باستخدام أطراف أصابعك أو فرشاة ناعمة.

اتركيه على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.

بعد ذلك، اغسلي وجهك جيدا بالماء الفاتر.

تكرار الاستخدام: