"مكنة حرق شغالة 24 ساعة".. وداعاً للكرش والبطن نهـائيا أخيرا عرفنا سر جـمال ورشـاقة الكوريات.. جربيها وشوفي الفرق بنفسك في 12 ساعة!!!

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رياض - احمد صلاح - تشتهر النساء الكوريات ببشرة ناعمة، مشرقة، وخالية من العيوب، وهو ما يجعل روتينهن الجمالي محط اهتمام عالمي وأحد العناصر الأساسية التي تعتمد عليها النساء الكوريات في الحصول على هذه البشرة المثالية هو اللوشن، المستحضر الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من روتينهن اليومي.

تاريخ اللوشن الكوري واستخدامه في العناية بالبشرة

في العصور القديمة، كانت النساء الكوريات يعتمدن على ماء سلق الأرز لترطيب البشرة وتفتيح لونها، بالإضافة إلى مساعدتها في انقباض المسام و لكن مع تطور صناعة التجميل، استبدلن ماء الأرز بمستحضر فعال آخر، وهو اللوشن، الذي أصبح حجر الزاوية في روتين العناية بالبشرة الكوري.

كيف يعمل اللوشن على تحسين البشرة؟

اللوشن في العناية بالبشرة الكورية يتميز بتركيبته السائلة المنعشة، ويُستخدم عادة بعد التونر، ليقوم بدور أساسي في تنظيف البشرة بشكل عميق من الجزيئات الملوثة ويعمل على ترطيبها، ما يهيئها لاستقبال المنتجات التجميلية التالية من كريمات وأمصال.

طريقة تطبيق اللوشن الكوري بشكل صحيح

للحصول على أفضل نتائج من اللوشن، يفضل تطبيقه بطريقة صحيحة. في البداية، يتم وضع بضع قطرات من اللوشن في راحة اليد ثم نثرها برفق على الوجه، مع التربيت على البشرة بأطراف الأصابع. يجب ترك اللوشن لمدة 30 ثانية فقط ليتم امتصاصه جيدًا قبل تطبيق أي مستحضر آخر. هذه الطريقة تضمن أن تستفيد البشرة من فوائد اللوشن بشكل كامل ويضمن أن المنتجات اللاحقة تصل إلى عمق البشرة دون أي عائق.

أي لوشن هو الأنسب لبشرتك؟

1. البشرة الشاحبة

إذا كانت بشرتك شاحبة وتفتقر إلى الإشراقة، فقد تجدين أن مستحضرات التقشير القاسية لا تناسبك وفي هذه الحالة، يمكنك استخدام اللوشن المقشر الذي يحتوي عادةً على أحماض الفاكهة والمكونات الطبيعية مثل الطحالب التي تعزز قدرة البشرة على التنفس.

2. البشرة الجافة

إذا كنت من صاحبات البشرة الجافة أو العادية، يُفضل استخدام لوشن غني بمكونات مرطبة مثل خلاصة ماء القصب أو صمغ خشب البتولا فهذه المكونات توفر الترطيب العميق للبشرة وتمنحها شعورًا بالنعومة والمرونة. إذا كانت بشرتك دهنية، يمكنك اختيار لوشن يحتوي على مكونات امتصاصية مثل البودرة لتقليل اللمعان الزائد.

3. البشرة الحساسة

البشرة الحساسة تتطلب عناية خاصة باستخدام منتجات مهدئة. في هذه الحالة، يمكنك البحث عن لوشن غني بـ خلاصة أزهار اللوتوس أو أزهار الفريزيا مع حمض الهيالورونيك، حيث توفر هذه المكونات تأثيرًا مهدئًا للبشرة الحساسة وتقلل من التهيج أو الاحمرار.

4. البشرة الفاقدة للحيوية

إذا كانت بشرتك تعاني من فقدان الحيوية والتجاعيد، يُفضل استخدام لوشن يحتوي على خلاصة الجينسنغ و يعد من المكونات الأساسية التي تمنح البشرة حيوية وطاقة، كما أن له خصائص مضادة للشيخوخة تساهم في تجديد الخلايا وتحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة.

أهمية اللوشن في روتين العناية بالبشرة الكوري