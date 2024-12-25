من البروتين إلى النوم الجيد .. 3 نصائح فعّالة لإنقاص الوزن بدون معاناة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يسعى العديد من الأشخاص إلى فقدان الوزن وتحسين صحتهم العامة، ولتحقيق ذلك، قدمت خبيرة التغذية شاليني سودهاكار بعض النصائح العملية والمبسطة.

وأوضحت الخبيرة في حديثها لمجلة “إنديا تايمز” أن تقليل السعرات الحرارية بشكل مفرط قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يتم التعامل معه بحذر. وبينت أنه رغم أن الامتناع عن تناول الكربوهيدرات قد يسهم في إنقاص الوزن، إلا أنه قد يسبب شعورًا دائمًا بالجوع ورغبة شديدة في تناول الطعام بعد فترة.

كما قدمت سودهاكار بعض النصائح البسيطة لإنقاص كيلوغرامين شهريًا دون الحاجة لمعاناة، مشيرة إلى أن تقليل الكربوهيدرات قد يؤدي إلى فقدان الوزن في البداية، لكن الشعور الشديد بالجوع بعد 2-3 أسابيع قد يؤدي إلى الإفراط في الأكل واستعادة الوزن.

-البروتين والخضروات: تأكد من أن كل وجبة تحتوي على كوب من البروتين وكوب مماثل من الخضروات، مما يساعد على تقليل تناول الكربوهيدرات بشكل طبيعي.

-ممارسة الرياضة: مارس الرياضة لمدة ساعة على الأقل يوميًا، ستة أيام في الأسبوع. ويمكنك ممارسة أنشطة بسيطة مثل المشي للحصول على فوائد إضافية في حرق السعرات الحرارية.

-النوم الجيد: احرص على الذهاب إلى الفراش قبل الساعة 10:30 مساءً والحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد. قلة النوم قد تؤثر على الساعة البيولوجية ومستويات هرمون الكورتيزول، مما قد يؤثر سلبًا على تخزين الدهون وعملية فقدان الوزن.