انت الأن تتابع خبر خلال فترة قصيرة.. خليط طبيعي يعزز فروة الرأس حتى لو كان أصلع يوقف التساقط وينمو الشعر في كل الفراغات!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة تساقط الشعر او السصلع الوراثي واحدة من انواع المشكلات التي يعاني منها الكثير من الافراد سواء كانو من الرجال او من النساء، ومن الجدير بالذكر ان مشاكل الشعر تعود إلى بعض العوامل الداخلية في الجسم وابرزها مشكلة فقر الدم ونقص الفيتامينات الهامة للشعر بشكل عام، ولذلك فإنه في حالة التأكد من تساقط الشعر بكمية كبيرة فإنه يجب الذهاب إلى الطبيب للتعرف على السبب الذي يؤدي إلى فقدان الشعر بتلك الطريقة

الثوم والقرنفل للشعر

يعتبر خليط الثوم والقرنفل ضمن اهم المكونات التي قد اصبتت فعاليتها الكبيرة في علاج مشاكل الشعر من التساقط ومن الفراغات التي تتواجد في الشعر، ومن الجدير بالذكر انه في حالة استخدام هذا الخليط بالطريقة الصحيحة فإن هذا يسهم بشكل كبير في الزيادة من كثافة الشعر خلال فترة قليلة جدًا من استخدامه.

طريقة استخدام الثوم والقرنفل للشعر