انت الأن تتابع خبر وداعًا للإحراج.. طريقة عمل ماسك الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض والشيب خليكي دائمًا شباب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستخدم الفازلين في علاج العديد من مشاكل البشرة، ولكن الجديد أنه يتم استخدامه أيضًا في علاج بعض المشاكل الخاصة بالشعر وهذا ما أثبتته العديد من التجارب، حيث أنه أعطي نتائج مبهرة في التخلص من الشعر الأبيض بشكل نهائي، وذلك يتم بإضافة الفازلين مع بعض المكونات الأخرى على الشعر الأبيض وظهور النتيجة في وقت قياسي من الاستخدام، دعونا نتعرف معًا على وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض وأهم المكونات اللازمة للوصفة.

مكونات ماسك الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض

يحتوي ماسك الفازلين على العديد من المواد المفيدة والمغذية للشعر أهمها فيتامين E، حيث أنه يساعد على زيادة نسبة الميلانين بنسبة عالية، فيعد نقصان هذه المادة أحد أسباب ظهور الشعر الأبيض وفقدان لونه الطبيعي،

وتتمثل باقي المكونات في العناصر الآتية:

ثلاث ملاعق كبار من الفازلين.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون الأصلي.

ملعقة ونصف من فيتامين E.

ملعقة ونصف من چل الصبار.

طريقة ماسك الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض

سوف يقضي ماسك الفازلين على علامات الشيب تمامًا ويخلصنا من الشعر الأبيض نهائيًا، فيمكننا تحقيق ذلك بكل سهولة من خلال إتباع الطريقة التالية:

نحضر طبق صغير ونضع به الفازلين وفيتامين E وچل الصبار وزيت الزيتون.

نقلب المكونات السابقة مع بعضها حتى تتجانس جيدًا.

نقوم بتوزيع هذا المزيج على شعر نظيف خالي من أي زيوت أو كريمات أخري لزيادة فاعليته.

نطبق ماسك الفازلين مرتين في الأسبوع على الأقل و نستمر عليه لمدة شهر كامل.

سوف نلاحظ اختفاء الشعر الأبيض بالتدريج مع عدم عودته مرة أخرى.

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