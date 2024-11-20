انت الأن تتابع خبر “خلي بالك فيها سم”.. احذر تناول هذا النوع من المكسرات به سموم فتاكة تؤدي للوفاة اوعي تأكله حتي لو هتموت من الجوع .. تعرف عليه قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المكسرات تلعب دورا مهما في تعزيز صحة الفرد وعلى الرغم من أنها تبدو كوجبة سريعة للتناول، إلا أن هناك أساليب غير صحيحة يمكن أن تستخدم عند تناول بعض الأنواع منها في هذا المقال، سنستعرض بعض الخيارات الصحية لك وللبيئة كما سنشير إلى الأنواع التي قد تؤثر سلبا على صحتك.

الجوز: كنز من الفوائد

قد يدهشك أن يوصى بتناول الجوز لكنه فعلا يعتبر من المكسرات المفيدة التي استفاد منها الناس لقرون طويلة ورغم أنه يحتاج بعض الجهد في التحضير، مثل تقشير القشور ونقعه للتخلص من العفص السام إلا أن فوائد الجوز تفوق مشقة التحضير يصبح الجوز جاهزا للأكل عندما يتغير لونه إلى البني، وهو غني بالبروتينات والدهون الصحية بالإضافة إلى العناصر الغذائية الضرورية مثل فيتامين C والكالسيوم والفوسفور.

البندق حلوى غنية بالفوائد