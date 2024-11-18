انت الأن تتابع خبر نازله من السما عليك على طول!!.. مفاجاة لن تصدق ما يحدث لجسمك اذا تناولت كمية من اللب الابيض لبضعة أيام قليلة.. ياريتك عرفتها من زمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اللب الأبيض هو عبارة عن بذور دوار الشمس (عباد الشمس) المجففة، التي يتم تناولها كوجبة خفيفة صحية أو مكمل غذائي يتمتع اللب الأبيض بشعبية كبيرة في العديد من البلدان ويُعد من الوجبات الخفيفة المفضلة للكثير من الناس، سواء كان في المقاهي أو خلال الجلسات الاجتماعية بالإضافة إلى طعمه اللذيذ، يحتوي اللب الأبيض على العديد من الفوائد الصحية بفضل محتواه الغني بالعناصر الغذائية.

فوائد اللب الأبيض:

غني بالدهون الصحية: يحتوي اللب الأبيض على الدهون الأحادية غير المشبعة والمفيدة لصحة القلب.

مضاد للأكسدة: يحتوي على فيتامين “هـ” الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

مصدر جيد للبروتين: يعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي، مما يجعله مفيدًا للنباتيين أو أولئك الذين يبحثون عن مصادر بروتينية غير حيوانية.

يساعد في تحسين الهضم: يحتوي اللب الأبيض على الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن حركة الأمعاء.

غني بالمعادن: مثل المغنيسيوم، الفوسفور، الزنك، والحديد، وهي معادن هامة لصحة العظام، الجهاز المناعي، والجلد.

طريقة تحضير اللب الأبيض:

تحميص اللب الأبيض في المنزل:

المكونات:

لب أبيض (بذور دوار الشمس)

ملح (اختياري)

زيت (اختياري)

الطريقة: