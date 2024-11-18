انت الأن تتابع خبر ودعى البروتينات المكلفة واحصلى على شعر ناعم كالحرير .. وصفه خطيرة هتغير شعرك وتخليه حرير حطى المكونات دى على بعض وهتشوفى بنفسك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أجل الحصول على شعر ناعم ولامع هو حلم تسعى إليه كل فتاة خاصة عندما يكون الشعر مجعد أو خشنا ويحتاج إلى عناية مكثفة كثيرا ما نعتمد على العلاجات المكلفة مثل البروتين والكيراتين للحصول على مظهر الشعر المثالي ولكن هل تعلمين أن الحل قد يكون في مطبخك باستخدام مكونات طبيعية بسيطة يمكنك تحقيق نتائج مذهلة تجعل شعرك ناعما كالحرير وطويلا دون الحاجة إلى إنفاق الكثير هذه الطريقة الآمنة والفعالة ستغير نظرتك تماما للعناية بالشعر كل ماعليكى فعله هو إتباع هذه الوصفه لتحصلين على نتيجه رائعة.

المكونات المطلوبة للحصول على شعر ناعم

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

نصف كوب من الحليب.

كبسولة فيتامين E (اختياري).

طريقة التحضير والاستخدام الصحيح