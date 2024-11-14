"أسرار التركيز والذاكرة: 4 مشروبات سحرية لتقوية دماغك"

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رياض - احمد صلاح - تنشيط الدماغ وتحسين الذاكرة من الأمور التي يسعى إليها الكثيرون للحفاظ على الأداء العقلي والحماية من تراجع القدرات الذهنية يمكن أن تلعب بعض المشروبات الطبيعية دورا مهما في هذا المجال كما أوضح الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية هذه المشروبات تقدم فوائد متعددة للصحة العقلية ويمكنك إضافتها إلى روتينك اليومي بسهولة.

الشاي الأخضر يعتبر من أفضل المشروبات التي تعزز صحة الدماغ حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف وتعمل على تحسين الوظائف الإدراكية كما يحتوي على الكافيين الذي يزيد من اليقظة ويساعد في التركيز يمكنك شرب الشاي الأخضر ساخنا أو باردا ولتحسين الطعم يمكنك إضافة قطرات من الليمون أو القليل من العسل.

عصير التوت البري

عصير التوت البري غني بمادة الأنثوسيانين التي تعمل على تعزيز الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر يفضل تناول العصير الطازج للحصول على أكبر فائدة ممكنة وإذا لم يتوفر الطازج يمكنك تناول عصير التوت البري الطبيعي كبديل صحي ومفيد.

القهوة السوداء

القهوة السوداء تحتوي على الكافيين الذي يلعب دورا هاما في تحسين المزاج وزيادة اليقظة بالإضافة إلى تحسين الأداء الإدراكي للحصول على فوائد القهوة كاملة يُنصح بتناولها بدون إضافة السكر أو الحليب لتجنب أي تأثير سلبي على الفوائد التي تقدمها.

عصير الجزر