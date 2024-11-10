انت الأن تتابع خبر "اختراع هيزيل سواد 20 سنة!"..حطي الملح على زيت جونسون واستخدميه على الجسم..هتلمعي زي الزجاج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترغب العديد من النساء حول العالم في الحصول على بشرة مثالية خالية من المشاكل، وهناك بعض المنتجات التي تساعد في الحصول على تلك النتيجة المثالية ولكنها في بعض الأحيان تكون عالية التكلفة، لذلك تلجأ إلى الوصفات الطبيعية والتي تعطي نتيجة فعالة، ومن أهم تلك الوصفات وصفة الملح وزيت جونسون، والتي تساعد في تفتيح البشرة بطريقة فعالة، ويمكن التعرف على الوصفة خلال متابعة المقال التالي.

مكونات تحضير وصفة زيت جونسون والملح

هناك بعض المكونات التي يمكن استخدامها لتحضير وصفة طبيعية للبشرة وتتمثل تلك المكونات في الآتي:

ملح ناعم.

نشأ.

بودرة تلك.

زيت جونسون.

خل.

ملعقة دم الغزال.

طريقة تحضير خلطة الملح وزيت جونسون

يمكن تحضير وصفة الملح وزيت جونسون وذلك باتباع الخطوات الآتية:

إحضار وعاء مناسب ويتم إضافة الملح والنشا وبودرة التلك.

تخلط المكونات ثم يضاف الخل وزيت جونسون والتقليب جيدا.

تضاف نقطتين من دم الغزال لإعطاء لون وردي للبشرة.

يتم مزج المكونات للحصول على خليط متجانس وكريمي.

طريقة استخدام خلطة الملح وزيت جونسون

يمكن استخدام الخليط الذي سبق تقديمه على البشرة وذلك باتباع الخطوات الآتية: