انت الأن تتابع خبر أيهما أكثر فائدة لصحتك.. اعرف الفرق بين التفاح الأحمر والأخضر والأصفر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من أنواع التفاح المتوفرة في الأسواق والكثير منا لا يعرف الفرق بينها، لذلك نشتري أي صنف دون أن نميز أو نعرف أي الصنف هو الأفضل لنظامنا الغذائي، وفي هذا المقال سنشرح لكم الفرق بين التفاح الأحمر والأخضر والأصفر لمعرفة ما الذي يجعل كل صنف يختلف عن الآخر.

الفرق بين التفاح الأحمر والأخضر والأصفر:

التفاح الأحمر:

يجذب التفاح الأحمر الكثير من الناس لأنه يتمتع بطعم حلو وحامض قليلاً، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في مقاومة الأمراض المزمنة، كما يحتوي التفاح الأحمر على نسبة عالية من الحديد والبوتاسيوم، ولكن نسبة السكر أعلى قليلاً.

التفاح الأخضر:

يتمتع التفاح الأخضر بطعمه الحامض واللاذع وقشرته السميكة مما يجعله مقرمشاً، ويعد مصدراً غنياً بالفيتامينات من الأنواع الأخرى، كما أنه مصدر أفضل لفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين سي وفيتامين هـ وفيتامين ك مقارنة بالتفاح الأحمر والأصفر.

التفاح الأصفر:

التفاح الأصفر له مذاق أحلى من التفاح الأحمر وله قشرة رقيقة أكثر من الأنواع الأخرى، فهو مصدر غني بالكاروتينات، وهي مجموعة من مضادات الأكسدة القوية التي تحد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض العيون، كما أنه مفيد لصحة العين والقلب ويحسن وظائف المخ، ويعد مصدر جيد للبوتاسيوم والحديد والزنك، وغني بالسكر الطبيعي.

مقارنة بين التفاح الأحمر والأخضر والأصفر