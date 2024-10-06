انت الأن تتابع خبر أوعي تتجاهليها.. علامات إذا ظهرت على أذنيك تخلصي من الحلق فورًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من الفتيات من حدوث التهاب في ثقب أذنيها، ولا تقتصر تلوث ثقب الأذن على الفتحة المفتوحة حديثًا، حيث أن هناك أعراض تدل على وجود التهاب في ثقب الأذن، حتى لو كان قديماً، وهو ما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أعراض التهاب ثقب الأذن

اتساع فتحة خرم الأذن

يؤدي ارتداء الحلقان الكبيرة أو الثقيلة إلى الضغط المستمر على الأذنين، مما يؤدي إلى اتساع الثقب تدريجياً نحو الأسفل، مما يعطي الأذن شكلاً قبيحاً، وبالتالي يجعل من الصعب ارتداء الحلقات الكبيرة مرة أخرى.

الشعور بوزن الحلق على الأذن

يجعل ارتداء الحلقان الثقيلة لفترة طويلة شحمة الأذن غير مناسبة، لأن ثقب شحمة الأذن يتسع أكثر من المطلوب مما يجعلك تشعر بثقل الحلق الثقيل والشعور أيضًا بألم في ثقب الأذن وهذا أمر خطير على أن الوقت قد حان لإغلاق ثقب الأذن.

احمرار وحكة وحرقة في الأذن

تظهر حساسية من خلال احمرار الجلد والحكة والحرقان في الأذن، وتحدث في الغالب بعد ارتداء مجوهرات أو اكسسوارات مصنوعة من النحاس أو النيكل، ويشير حدوثها إلى ضرورة سد ثقب الأذن.

خروج إفرازات

في حالة إذا وجدت إفرازات صفراء تخرج من ثقب أذنك، حتى لو لم تكن الإفرازات مصحوبة بألم، فهذه علامة على أنك بحاجة إلى إغلاق ثقب الأذن فورًا لوجود مشكلة.

كيف ينغلق ثقب فتحة الأذن؟