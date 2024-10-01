انت الأن تتابع خبر "كنز من كنوز العالم" ياسمين عبدالعزيز تكشف سرها لفقدان الوزن !! خسرت 13 كيلوغرام في 13 يوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن تجربتها الملهمة في فقدان الوزن، حيث تمكنت من خسارة 13 كيلوغرام في غضون 13 يوم فقط، بفضل نظام غذائي بسيط ومكونات متاحة في كل مطبخ، وكانت النصيحة الأساسية التي شاركتها هي التركيز على تناول “سلطة خل التفاح”، والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من روتينها اليومي نقدمها لكم من خلال موقعنا دوت الخليج

ياسمين عبدالعزيز تكشف سرها لفقدان الوزن

بحسب ياسمين، كانت تتناول طبقا من سلطة خل التفاح قبل كل وجبة رئيسية، مما ساعدها على التحكم في شهيتها وتجنب الإفراط في تناول الطعام، وكما اعتمدت بشكل أساسي على الخضروات الطازجة في وجباتها اليومية، نظرا لمحتواها الغني بالألياف الذي يعزز الشعور بالشبع ويقلل من الجوع.

التفاح الأخضر والشاي الأخضر البدائل الصحية للسكريات

لم تكتفِ ياسمين بالاعتماد على الخل والخضروات فقط، بل استبدلت الحلويات والسكريات المصنعة بالتفاح الأخضر كوجبة خفيفة، واعتادت أيضا على شرب الشاي الأخضر بانتظام، حيث يُعرف بفوائده العديدة في تعزيز عملية حرق الدهون وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

فوائد خل التفاح لصحة الجسم وفقدان الوزن

تشرح الدكتورة آمال فتحي، استشارية السمنة والنحافة، أن خل التفاح يحتوي على خصائص طبيعية تسهم في حرق الدهون المتراكمة في مناطق مثل البطن والأرداف، وتعتبره واحد من أهم العناصر الغذائية التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد والحفاظ على القوام المثالي.

طريقة استخدام خل التفاح بشكل صحي