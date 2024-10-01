انت الأن تتابع خبر «ودعي العرق ووفري فلوسك»..!! طريقة عمل مزيل العرق في المنزل يقضي على الرائحه تماما ويبيض البشرة يدوم لمدة 24 ساعة.. "هتخسري كتير لو مجربتهوش"..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر مزيل العرق الكريمي الطبيعي خيارا رائع لمن يرغب في الابتعاد عن المنتجات الكيميائية الضارة والبحث عن بديل صحي وفعال في نفس الوقت ويمكن تحضير مزيل العرق في المنزل بمكونات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة، وتمنح الجسم رائحة جميلة تدوم طوال اليوم وفيما يلي سنعرض طريقة عمل مزيل عرق كريمي يبيض البشرة ويخلصك من العرق برائحة ثابتة تدوم 24 ساعة.

المكونات

زبدة الشيا 2 ملعقة كبيرة

زيت جوز الهند.

نشاء الذرة.

بيكربونات الصوديوم 1 ملعقة صغيرة

زيت عطري (مثل زيت اللافندر أو المسك) 10-15 قطرات

فيتامين 1 كبسولة (اختياري)

يعمل على تغذية البشرة وحمايتها.

الطريقة

1. في حمام مائي قومي بإذابة زبدة الشيا وزيت جوز الهند حتى يمتزجان تماما.

2. ارفعي الخليط من على النار وأضيفي نشاء الذرة وبيكربونات الصوديوم، ثم امزجي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

3. أضيفي الزيت العطري وفيتامين E (إذا كنتِ تفضلين إضافته)، ثم امزجي المكونات مرة أخرى.

4. صبي الخليط في عبوة نظيفة واتركيه يبرد حتى يتماسك ويصبح كريمي القوام.

5. استخدمي مزيل العرق يوميا على بشرة نظيفة وجافة.

الفوائد