انت الأن تتابع خبر يصنع المعجزات .. كريم سحري متوفر بجميع الصيدليات برخص التراب استخدميه بهذه الطريقة ولاحظي البياض والنعومة .. جربي بنفسك والنتيجة هتبهرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشتهر كريم بانثينول بمفعوله القوي في تنعيم البشرة والقضاء على الخشونة في الأكواع والركبة وترك القدمين مثل الأطفال الصغار، باستخدام بعض الإضافات يمنحك هذا الكريم بشرة صافية وناعمة ويغنيك على علامات تجارية مرتفعة الثمن وصعب الحصول عليها، فإن كنت من النساء التي يبحث باستمرار عن وصفات طبيعة من ةىمنزل وبدون تكلفة كبيرة نحن ندلك على وصفة اليوم المعجزة التي سوف تبهرك وتبهر كل من حولك باستخدام ابن ثلول صاحب المركبات الفعالة في تفتيح البشرة وفي الآتي مكونات الوصفة.

مكونات وصفة النشا والبانثنول في ترطيب وتفتيح البشرة

يتم تركيب كريم بنثنول ببعض الفيتامينات والمواد المبيضة ومضادات الأكسدة التي تمنع ظهور حبوب الشباب وتترك البشرة النعومة المرغوب فيها، ويمكن استخدام الكريم لأكثر من غرض وفي الآتي مكونات وصفة للتنعيم والتفتيح:

احضري أنبوبة من كريم البانثينول.

اد معلقة كبيرة من النشا.

عصير ليمون.

القليل من ماء الورد.

كريم بانثينول للبشرة والجسم

هذه الوصفة تناسب البشرة والجسم، يمكن وضعها لتفتيح جميع المناطق الحساسة وغيرها، فقط احضري المكونات السابقة ثم اتبعي هذه الخطوات: