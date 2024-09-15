انت الأن تتابع خبر ارجع شباب تاني.. عشبه ورق الغار هترجعك 20 سنة لورا لو عمرك فوق ال 70.. هتندم انك ما كنتش تعرفها من زمان..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورق الغار، المعروف أيضا باسم ورق اللورا، هو نوع من الأوراق العطرية التي تستخدم على نطاق واسع في الطهي، لكنه ليس مجرد مكون لإضافة نكهة للطعام، كما يحتوي ورق الغار على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية بفضل مكوناته الطبيعية مثل الزيوت الأساسية والمعادن والفيتامينات سنتعرف على فوائده في السطور التالية.

خصائص ورق الغار للجسم

تتميز أوراق الغار بخصائص مضادة للأكسدة، مضادة للالتهابات، ومضادة للبكتيريا، مما يجعلها مفيدة لصحة الجسم بشكل عام، وتشمل فوائد ورق الغار تعزيز الهضم، تحسين صحة القلب، تنظيم مستويات السكر في الدم، ودعم جهاز المناعة، كما أن شاي ورق الغار يستخدم تقليديا للتخفيف من مشاكل الجهاز التنفسي والتقليل من التوتر، ورق الغار ليس مجرد إضافة للطعام، بل هو مكون طبيعي يعزز الصحة العامة عند استخدامه بشكل منتظم.

هل ورق الغار يضر؟