انت الأن تتابع خبر "أختراع كان غايب عننا إزاي".. كيفية الاستفادة من زجاجات العطر الفارغة بدلا من التخلص منها لها استخدامات متعددة لن ترميها بعد اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استغلي زجاجات العطر الفارغة من خلال هذه الأفكار المبتكرة. فمعظم زجاجات العطور تتميز بتصميمها الجذاب، لذا بدلاً من رميها، يمكنك التفكير في إعادة تدويرها واستخدامها في صنع الزخارف والأعمال الفنية. اكتشفي كيفية تحويل زجاجات العطور القديمة إلى قطع فنية مميزة، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نوضح لكم إعادة تدوير زجاجات العطر والأستفادة منها بدل أن نلقي في سلات القمامة.

إعادة تدوير زجاجات العطر

قم بملء الصندوق بالخرز الملون أو اللآلئ الاصطناعية، أو حتى بالقلائد والأساور القديمة، ثم وزعها في أماكن متنوعة من المنزل، خاصة في غرفة الضيوف أو غرفة النوم. يمكنك أيضًا استخدام بودرة البرق بلون مميز لملء الصندوق، واعتمادًا على حجم الزجاجة، يمكنك إضافة بعض الزهور أو البراعم الخضراء. كما يمكنك استخدام زجاجة عطر كبيرة لوضع مجموعة من الأحجار الصغيرة والبراعم الخضراء بداخلها، مما يخلق طريقة بسيطة وجميلة لعرض النباتات. تأكد من توزيع كل زجاجة في مكان مختلف من المنزل لإضفاء لمسة من الحياة.

استخدام زجاجات العطر كحامل للشموع

هناك عدة طرق لاستخدام زجاجات العطور كحاملات للشموع:

الطريقة الأولى: اختيار زجاجة ذات شكل فريد وفوهة ضيقة، ووضعها في صينية مزينة بشكل جميل ووضع شمعة في فوهة كل زجاجة.

الطريقة الثانية: اصنع شمعة بسيطة، واملأ زجاجة عطر قديمة بالزيوت العطرية، ثم ضع فتيلًا وأشعلها، لتطلق عطرًا خفيفًا يمكن نثر بعضه في أرجاء الغرفة. ومن الجميل أيضًا تحضير قطع ملونة وخرزات ملونة وتعطيرها في المنزل.