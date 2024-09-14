انت الأن تتابع خبر قوة جبارة تغلي في جسدك.. معجزة عشبة بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم بذور الكتان لإزالة التجاعيد وشد البشرة كريم مصنوع من النشا وبذور الكتان ويحتوي على مادة تسمى البوتكس تعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي، وإزالة الزيوت الزائدة التي يمكن أن تسبب ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء ولا يحتوي على مواد كيميائية ضارة على البشرة وتؤدي إلى نتائج مذهلة عند استخدامها بانتظام.

كريم بذور الكتان

لا يحتوي هذا الكريم على مواد كيميائية ضارة على البشرة ويؤدي إلى نتائج مذهلة عند استخدامه بانتظام، وجميع المكونات في هذه الوصفة متوفرة وقليلة التكلفة، ويمكن للمرأة تحضيرها بسهولة في المنزل دون بذل الكثير من الجهد، وتظهر النتائج على الوجه فقط خلال ثلاثة أيام، المزيد عن هذا الموضوع تابعي مواضيعنا أدناه.

كريم النشا وبذور الكتان لإزالة التجاعيد وشد البشرة

نظراً لارتفاع تكلفة مستحضرات التجميل المستخدمة لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة، ونتحدث عن أهم المكونات الطبيعية البسيطة وقليلة التكلفة والمتوفرة في جميع محلات العطارة لعمل وصفة كريم النشا وبذور الكتان.

المكونات

1 ملعقة نشا

1 كوب من جل بذر الكتان

1 ملعقة من الفازلين

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر

طريقة عمل كريم بذر الكتان والنشا

كيفية صنع كريم النشا الرائع ببذور الكتان لإزالة التجاعيد وشد البشرة وتفتيحها والحصول على بشرة رائعة الجمال مثل الملكة:

أولاً حضري وعاء مناسب وأضيفي الكمية المناسبة من بذور الكتان والنشا، ضعي الوعاء فوق البخار وقلبي حتى يتكون خليط سميك وثقيل، أخرج الوعاء واتركه ليبرد قليلاً، أضيفي الفازلين وزيت اللوز المر واخلطي جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي، ضعي هذا الكريم في برطمان زجاجي في الثلاجة واتركيه في مكانه حتى صباح اليوم التالي، واستخدميه كل يوم قبل النوم.

فوائد كريم النشا وبذور الكتان للبشرة